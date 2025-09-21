وفاء عامر تحول شهرتها على السوشيال ميديا إلى 57 مليون جنيه دعمًا للحالات الإنسانية

كشفت الفنانة وفاء عامر، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج كلمة أخيرة، عن تجربتها في تحويل شهرتها على منصات التواصل الاجتماعي إلى أداة لدعم الحالات الإنسانية، حيث نجحت في جمع نحو 57 مليون جنيه من التبرعات عبر بثوث مباشرة على تطبيق تيك توك.

وأوضحت عامر أن بدايتها في هذا المجال تعود إلى نحو ثلاث سنوات، حين تأثرت بحالة طفلة مريضة تدعى “رقية”، وكانت بحاجة ماسة إلى الدعم والمساعدة.

وأشارت إلى أن نصيحة أحد الصحفيين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك وإنستجرام لتنظيم التبرعات تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، كانت نقطة تحول رئيسية في مسيرتها الإنسانية.

وأكدت الفنانة أن لحظة البداية كانت عاطفية للغاية، حتى أنها لم تتمالك نفسها وبدأت بالبكاء، ولم تكن تتوقع أن يكون لصوتها وصورتها هذا التأثير الكبير، إذ حقق أول بث مباشر لها جمع 9 ملايين جنيه من التبرعات.

وتابعت وفاء عامر أنها نظمت بثوثًا أخرى، نجحت من خلالها في جمع 48 مليون جنيه إضافية، ما أتاح لها توسيع نطاق المساعدات لتشمل العديد من الحالات الإنسانية المختلفة.

وشددت على أن الشعور بالرضا لا يقاس بالأموال، بل برؤية السعادة على وجوه من تساعدهم، مؤكدة أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون أداة قوية للخير، إذا استُخدمت بشكل إيجابي من قبل الشخصيات العامة، وليس فقط للتسلية أو الشهرة.

وأعربت عن أملها في أن تكون قدوة للآخرين، من الفنانين والمؤثرين، لتوجيه شهرتهم نحو خدمة المجتمع والعطاء، مشيرة إلى أن كل ما تحقق من نجاح في حملات التبرعات لم يكن نتيجة مجهود فردي، بل نتيجة تعاون الناس معها، وحسن نية المتبرعين، وإيمانها بأن الأعمال الخيرية هي أرقى أشكال التأثير الإيجابي.