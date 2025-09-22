طرح فيلم بنسيون دلال على إحدى المنصات

كشفت منصة يانجو بلاي، عن عرض فيلم بنسيون دلال ، خلال الفترة القادمة، بعد أشهر من رفعه من دور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول "سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع بنسيون دلال الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعياً أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبنائه “مجاهد” الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب، وفي نفس الوقت يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتجا مهما لسماعه وهو يغني.

أما الابنة “عايدة” الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقائها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش، كذلك يستضيف الابن “عصام” المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون، كل ذلك يحدث بينما يحاول الابن “باستاردو” سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم بنسيون دلال، لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم من بينهم عمر متولي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وخالد سرحان ووليد فواز وأمجد الحجار وغادة طلعت وطاهر أبو ليلة تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.