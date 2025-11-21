قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
فن وثقافة

فيلم ملهم على كل المستويات.. محمود عبد الشكور يشيد بـ" الحياة بعد سهام"

الحياة بعد سهام
الحياة بعد سهام
أحمد البهى

اشاد الناقد الكبير محمود عبد السلام، بفيلم الحياة بعد سهام، والذي عرض خارج المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

وقال محمود عبد السلام: لم ولن أتغير  أبدا، أكاد أطير فرحا ونشوة بعد مشاهدة الأفلام الاستثنائية، وهذا أحدها بامتياز.


وتابع: المبدع نمير عبد المسيح يعيد تشييد كل شيء عبر الكاميرا والصور، ويقدم تحية عذبة، لا تخلو من سخريته اللامعة، لأمه ولأبيه وللسينما وليوسف شاهين،  ويتأمل معنى الموت والفقد، في مقابل ذاكرة السينما .


واضاف: أتمنى أن يعرض هذا الفيلم الفذ لطلبة معهد السينما،وأن يقوموا بتفكيكه وتحليله،  لأنه كورس كامل في معنى السينما للتسجيلية الخلّاقة، بل وفي معنى الفن نفسه باعتباره إعادة تشكيل للمادة عبر رؤية وخيال الفنان، وليست مجرد رصّ وتكديس لهذه المادة مهما كانت نادرة .


وقال عبد الشكور : فيلم ملهم على كل المستويات يا نمير، ربما أكتب أخيرا كتابي المؤجل منذ سنوات عن أمي مثلما فعلت أنت في فيلمك ،؟سأفعل ذلك يوما ما .
 

واختتم: شاهدت الفيلم اليوم في سينما الزمالك ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي، ولم أشاهد بعده فيلما جديدا حتى لا أفسد نشوة المشاهدة.

