فيلم ملهم على كل المستويات.. محمود عبد الشكور يشيد بـ" الحياة بعد سهام"

اشاد الناقد الكبير محمود عبد السلام، بفيلم الحياة بعد سهام، والذي عرض خارج المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال محمود عبد السلام: لم ولن أتغير أبدا، أكاد أطير فرحا ونشوة بعد مشاهدة الأفلام الاستثنائية، وهذا أحدها بامتياز.



وتابع: المبدع نمير عبد المسيح يعيد تشييد كل شيء عبر الكاميرا والصور، ويقدم تحية عذبة، لا تخلو من سخريته اللامعة، لأمه ولأبيه وللسينما وليوسف شاهين، ويتأمل معنى الموت والفقد، في مقابل ذاكرة السينما .



واضاف: أتمنى أن يعرض هذا الفيلم الفذ لطلبة معهد السينما،وأن يقوموا بتفكيكه وتحليله، لأنه كورس كامل في معنى السينما للتسجيلية الخلّاقة، بل وفي معنى الفن نفسه باعتباره إعادة تشكيل للمادة عبر رؤية وخيال الفنان، وليست مجرد رصّ وتكديس لهذه المادة مهما كانت نادرة .



وقال عبد الشكور : فيلم ملهم على كل المستويات يا نمير، ربما أكتب أخيرا كتابي المؤجل منذ سنوات عن أمي مثلما فعلت أنت في فيلمك ،؟سأفعل ذلك يوما ما .



واختتم: شاهدت الفيلم اليوم في سينما الزمالك ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي، ولم أشاهد بعده فيلما جديدا حتى لا أفسد نشوة المشاهدة.