ظاهرة فريدة.. كيف يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك مع بداية فصل الخريف ويحدد فصول العام؟
الموالح الأولى.. وزير الزراعة يعلن تجاوز صادرات المحاصيل المصرية 7.2 مليون طن
القاهرة الإخبارية: 15 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة اليوم
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة
وزير الخارجية الدنماركي يعلن عمل بلاده على خطة الاعتراف بفلسطين
عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم | فيديو
وزير الخارجية لنظيره الكويتي: نرفض أي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج
دعاء المذاكرة للحفظ والفهم وعدم النسيان.. احرص عليه يوميا
هل تصالح ترامب مع ماسك؟ لقاء جديد يثير التساؤلات حول علاقتهما
هل يفعلها صلاح؟.. "فرانس فوتبول" تعلن الفائز بالكرة الذهبية اليوم
مديرة بورسعيد الثانوية بنات تفاجئ طالباتها بارتداء الزي المدرسي في أول أيام الدراسة
وزير الخارجية لرئيسة الصليب الأحمر: نرفض مخططات تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مسمى
المتحف المصري الكبير نموذج صديق للبيئة.. فيديو

البهى عمرو

أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن المتحف المصري الكبير، الذي سيتم افتتاحه في 1 نوفمبر المقبل، سيصبح واحدًا من أبرز المعالم السياحية الثقافية التي تدعم السياحة البيئية في مصر، موضحا أن المتحف سيعتمد خلال مرحلتي البناء والتشغيل على مفهوم "الحياد الكربوني"، حيث تم معادلة جميع انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات البناء، وفقًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بتغير المناخ، ما يجعله مثالًا يحتذى به في التصميم المستدام والمراعي للبيئة.

وأضاف أبو سنة أن المتحف سيستمر في تطبيق سياسة "صفر انبعاثات كربونية" حتى بعد الافتتاح، حيث يتم العمل على رصد جميع مصادر الانبعاثات المحتملة خلال فترة التشغيل، بما في ذلك الرحلات الجوية للزوار، ومن ثم معادلة تلك الانبعاثات، لافتا إلى أن المتحف لا يقتصر على تقليل الانبعاثات فحسب، بل يتبع أيضًا ممارسات بيئية مستدامة تشمل استخدام تقنيات معالجة المياه، وتقليل الضوضاء، وتركيب محطات لرصد جودة الهواء في المنطقة المحيطة بالمتحف بشكل مستمر.

وفيما يخص الأنشطة التوعوية داخل المتحف، أكد أبو سنة أن المتحف سيضم العديد من الفعاليات التي تهدف إلى نشر الوعي البيئي، مثل حملات تجميع المخلفات وفصلها، بالإضافة إلى التزام المتحف بعدم استخدام البلاستيك. كما سيتم تخصيص ركن خاص للتوعية البيئية، يشمل برامج تعليمية للأطفال والطلاب الزائرين، بهدف تعزيز أهمية الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستجعل من المتحف المصري الكبير نموذجًا عالميًا للسياحة الخضراء المستدامة، مما يعزز دوره في الترويج لمصر كوجهة بيئية متقدمة.

