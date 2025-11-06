قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تكلف مديرين جديدين بالوادي الجديد والبحر الأحمر .. وتجدد إيفاد أئمة للخارج

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف
الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف
إيمان طلعت

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، عددًا من القرارات الإدارية والدعوية، تضمنت تكليف كل من: فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح خلف الله - كبير بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد لمدة عام، وفضيلة الشيخ عبد المهيمن السيد محمد إبراهيم - مفتش دعوة أول بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر لمدة عام.

كما شملت القرارات تجديد إيفاد عدد من الأئمة المتميزين للعمل بالمراكز والجمعيات الإسلامية بالخارج، وهم: فضيلة الشيخ محمد حسن عبد العظيم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة؛ للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية بمدينة أوروغوايانا بدولة البرازيل، وفضيلة الشيخ أحمد يونس أحمد عبد الغني - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة؛ للعمل بالمركز الإسلامي بمدينة مناوس بالبرازيل، وفضيلة الشيخ عمرو يوسف مصطفى - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية؛ للعمل بجمعية الرفاهة والثقافة الإسلامية بمدينة سان ميكال بالبرازيل، وفضيلة الشيخ أحمد عبد المنعم عبد الله - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الفيوم؛ للعمل بالمركز الإسلامي المصري بمدينة دار السلام بتنزانيا، وفضيلة الشيخ ساري العزب محمد العزب - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية؛ للعمل بالمركز الإسلامي المصري بمدينة أرنجا بتنزانيا، وفضيلة الشيخ أحمد محمد حسين إبراهيم - إمام وخطيب ومدرس أول بمديرية أوقاف الشرقية؛ للعمل بالمركز الإسلامي المصري بمدينة دار السلام بتنزانيا، وفضيلة الشيخ أحمد مشحوت محمد حسان - إمام وخطيب ومدرس أول بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية بالمكتب الإعلامي بالديوان العام؛ للعمل بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام بتنزانيا.

وفي سياق متصل، أصدر الوزير قرارًا بإيفاد عدد من الأئمة والقراء لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ / 2026م، بناءً على دعوات رسمية من عدد من المراكز الإسلامية بالخارج، وهم: فضيلة الشيخ طه إبراهيم عبد الحميد محمد - إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنيا؛ للعمل بمسجد الإحسان بمدينة هيرستال بمملكة بلجيكا، وفضيلة الشيخ أحمد بكري جابر عبد الفضيل - إمام وخطيب بمديرية أوقاف بني سويف؛ للعمل بالجمعية الإسلامية بأوريويلا بمدينة أليكانتي بمسجد بلال بن رباح بأسبانيا، وفضيلة الشيخ محمود فتحي علي موسى - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة؛ للعمل بمركز الهجرة بمدينة مونتريال بمقاطعة كيبك بكندا، وفضيلة الشيخ عيد علي خليفة حسن - إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط؛ للعمل بالمركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بالبرازيل.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي، ودعم المراكز الإسلامية في الخارج بأئمة أكفاء، بما يعزز دور مصر الريادي في نشر الفكر المستنير، وترسيخ قيم التسامح والتعايش الإنساني، وإظهار الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام في مختلف أنحاء العالم.

