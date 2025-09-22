لشعب الجمهوري: مصر تعرف كيف تحمي سيادتها وأمنها القومي تحت قيادة الرئيس السيسي

أكد أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، أن مصر تدرك جيدًا كيفية حماية سيادتها وأمنها القومي، وتتخذ في سبيل ذلك كل الإجراءات الضرورية التي تراها مناسبة للحفاظ على استقرارها ومقدراتها، انطلاقًا من ثوابت وطنية راسخة لا تقبل المساومة.

وأوضح عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر تواجه في المرحلة الراهنة تهديدات وتحديات غير مسبوقة على مختلف محاورها الاستراتيجية، سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب أو على السواحل البحرية، وهو ما يستدعي أقصى درجات التأهب والاستعداد من مؤسسات الدولة وأبنائها.

وأضاف أن هذه المخاطر المتعددة الأوجه تفرض على مصر العمل بسياسات متوازنة وتحركات دبلوماسية وعسكرية وأمنية متكاملة، للحفاظ على مصالحها الوطنية وصون أمنها القومي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وشدد عبد الصمد على أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادرة على حماية سيادتها واتخاذ كل ما يلزم من خطوات لحماية أمنها القومي، مؤكداً أن هذه السيادة ستظل خطًا أحمر لا يخضع لأي مساومة أو ضغوط خارجية.