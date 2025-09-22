الخارجية الألمانية: هدفنا إقامة دولة فلسطينية ولا سبيل سوى حل الدولتين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الألمانية" أن هدفها إقامة دولة فلسطينية ولا سبيل آخر سوى حل الدولتين.

وارتقى شهيد وعدد الجرحى في غارة للاحتلال على سيارة ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة في استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ الصباح الباكر.

ذكرت شبكة قدس الإخبارية وفق مصادر محلية أن هناك عدد كبير من المحاصرين داخل أبراج حي تل الهوا بمدينة غزة، تزامنا مع قصف جوي ومدفعي وعمليات تفجير ينفذها الاحتلال.

فيما أطلقت مسيرة للاحتلال النار قرب متنزه في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وارتقى شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلا في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفي حدث غير عادي، نفذ أمن المقاومة الفلسطينية ليلة أمس عملية إعدام علنية وسط حضور جماهيري لثلاثة عملاء للاحتلال في قلب مدينة غزة التي تواجه عدوانا واسعا.

وقالت وسائل إعلام أن نحو 900 ألف فلسطيني لا يزالون ثابتين صامدين في مدينة غزة رغم شراسة القصف الذي ينفذه الاحتلال، ومن نزح من المدينة كان مجبرا لظروف الحرب القاسية، لكن الغالبية العظمى لا تزال متمسكة بأرضها ترفض الرحيل.