برلماني: اعتماد قرار الضمانات النووية إنجاز دبلوماسي مصري بالأمم المتحدة

اعتبر النائب أحمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن نجاح مصر في اعتماد قرار الضمانات النووية بالأمم المتحدة يمثل إنجازًا دبلوماسيًا بارزًا يعكس مكانة مصر الدولية ويؤكد ريادتها في دعم السلام والأمن الإقليمي والدولي.

أوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود البعثة الدبلوماسية المصرية في فيينا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتقديم رؤية شاملة وواضحة حول ضمانات الطاقة النووية السلمية.

وأضاف عضو طاقة البرلمان. أن هذه الجهود المكثفة أسهمت في كسب تأييد أغلبية الدول الأعضاء، ما يعكس الثقة الدولية في الموقف المصري وقدرته على قيادة المبادرات الأمنية.

وأشار أحمد الخشن، إلى أن اعتماد القرار يؤكد الدور المحوري لمصر في تعزيز الأمن النووي العالمي، ويضعها في موقع القيادة ضمن الجهود الدولية الرامية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية السلمية، كما أن القرار يدعم تعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة النووية ويعزز قدرة مصر على التأثير في السياسات النووية الإقليمية والدولية.

وأكد نائب المنوفية. أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بالمساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، ويشكل رسالة واضحة للدول الإقليمية والدولية حول قدرة مصر على لعب دور محوري في حفظ الأمن النووي والسلام الإقليمي.

واختتم النائب أحمد الخشن حديثه، بالتأكيد على أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز مبادرات الأمن النووي وتقديم نفسها كـ "صوت رائد للسلام والتنمية المستدامة" في المنطقة، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا يحتذى به في الجمع بين الدبلوماسية الفاعلة والسياسات العلمية لتعظيم مصالح الوطن والمجتمع الدولي.