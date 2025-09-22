قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوضة اللبس الأبرز.. الأزمات تضرب النادي الأهلي قبل قمة الزمالك

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

يعاني النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة عديد الأزمات التي ضربت صفوف فريق الكرة الأول يأتي أبرزها أوضة اللبس قبل قمة الزمالك.
وتعتبر عقود نجوم الأهلي هي الأبرز فى الأزمات الأخيرة عقب التعاقد مع أسماء رنانة مثل المغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو والتونسي محمد علي بن رمضان مع بداية الموسم الجاري.

وقبل قمة الزمالك المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز طفت علي السطح أزمة تمرد إمام عاشور نجم القلعة الحمراء وخروج وكيله آدم وطني بتصريحات نارية استنكرتها إدارة النادي الأهلي.

وما أشعل الأزمة ما تردد حول مطالبة إمام عاشور بمساواته بعقد زميله فى القلعة الحمراء أحمد سيد زيزو وتسريب تقاضي الأخير 100 مليون جنية في العقد الخاص به.


أزمة بدون لازمة

كشف "آدم وطني" وكيل أعمال لاعب الأهلي إمام عاشور، عن وجود عروض خارجية لانتقال موكله في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن عدة أندية ترغب في التعاقد معه، وأن الأمر لا يرتبط بعدد العروض بل باختيار المشروع الأنسب لمسيرة اللاعب.

قال "وطني" في تصريحات تليفزيونية: : "إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر وإفريقيا ويستحق الاحترام الكامل".

وأضاف "تجربة اللاعب في أوروبا مع نادي ميتلاند كانت ناجحة، وعودته إلى مصر جاءت بقرار شخصي منه وليس بسبب فشل احترافي".

وأوضح أن "الأهلي يملك عروضًا كثيرة للاعب، لكن الهدف هو اختيار الوجهة الأكثر ملاءمة لمستقبله".

ولفت وطني، إلى أن: "إصابة إمام عاشور في كأس العالم للأندية عطلت بعض الأمور، وقرار الأهلي بعدم التعامل معي لا يمثل لي أزمة، لكنني أعتبره عدم احترام للاعب نفسه".

ونوه في تصريحاته: "جلبت للأهلي هذا العام 650 مليون جنيه دون مقابل، ومع ذلك يظل اهتمامي الأول هو مصلحة اللاعبين الذين أمثلهم".

وأكد وكيل إمام عاشور، أنه لا يمانع استمرار اللاعب داخل الأهلي؛ إذا كان هذا هو الخيار الأفضل له، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة احترام رغبة أي لاعب يرغب في خوض تجربة جديدة خارج النادي.

واستشهد وطني بمواقف أندية كبرى مثل ريال مدريد، التي لم تعرقل رحيل لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، معتبرًا أن "الأندية الكبيرة لا تمنع لاعبيها من تحقيق أحلامهم".


أزمة المليون


كشف الإعلامي كريم حسن شحاته، عن تطورات مثيرة تخص مستقبل لاعب وسط النادي الأهلي إمام عاشور، بعدما طلب وكيله أدم وطني مساواة موكله براتب أحمد مصطفى "زيزو"، المنتقل مؤخرًا من الزمالك إلى القلعة الحمراء، مؤكدا أن عاشور طالب بالحصول على 100 مليون جنيه سنويًا.

وأوضح شحاته، في تصريحات تليفزيونية، أن إدارة الأهلي رفضت هذا الطلب بشكل قاطع، مؤكدة أن ما تردد عن حصول زيزو على راتب سنوي يصل إلى 100 مليون جنيه غير صحيح، مشددة على التزامها بالهيكل المالي المعتمد داخل النادي دون أي استثناءات.


رد فعل الأهلي


أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في وقت سابق غلق ملف تمديد العقود للاعبين الذين يتبقى في عقودهم موسمان أو ثلاثة مواسم، وهو ما ينطبق على إمام عاشور، الأمر الذي يعني أن اللاعب لن يدخل في مفاوضات تجديد أو تعديل عقده في الوقت الحالي.

الأهلي إمام عاشور آدم وطني الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

انطلاق مهرجان الألعاب الرياضية بجامعة حلوان مع بداية العام الجامعي الجديد

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة حلوان يعقد مؤتمرا صحفيا ويكرم الإعلاميين المتميزين

جانب من الفاعليات

لفتة إنسانية.. جامعة القاهرة تكرم أسرة رئيس عمال راحل بالمدينة الجامعية

بالصور

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد