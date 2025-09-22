أوضة اللبس الأبرز.. الأزمات تضرب النادي الأهلي قبل قمة الزمالك

يعاني النادي الأهلي فى الآونة الأخيرة عديد الأزمات التي ضربت صفوف فريق الكرة الأول يأتي أبرزها أوضة اللبس قبل قمة الزمالك.

وتعتبر عقود نجوم الأهلي هي الأبرز فى الأزمات الأخيرة عقب التعاقد مع أسماء رنانة مثل المغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو والتونسي محمد علي بن رمضان مع بداية الموسم الجاري.

وقبل قمة الزمالك المقرر إقامتها يوم 29 سبتمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز طفت علي السطح أزمة تمرد إمام عاشور نجم القلعة الحمراء وخروج وكيله آدم وطني بتصريحات نارية استنكرتها إدارة النادي الأهلي.

وما أشعل الأزمة ما تردد حول مطالبة إمام عاشور بمساواته بعقد زميله فى القلعة الحمراء أحمد سيد زيزو وتسريب تقاضي الأخير 100 مليون جنية في العقد الخاص به.



أزمة بدون لازمة

كشف "آدم وطني" وكيل أعمال لاعب الأهلي إمام عاشور، عن وجود عروض خارجية لانتقال موكله في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن عدة أندية ترغب في التعاقد معه، وأن الأمر لا يرتبط بعدد العروض بل باختيار المشروع الأنسب لمسيرة اللاعب.

قال "وطني" في تصريحات تليفزيونية: : "إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر وإفريقيا ويستحق الاحترام الكامل".

وأضاف "تجربة اللاعب في أوروبا مع نادي ميتلاند كانت ناجحة، وعودته إلى مصر جاءت بقرار شخصي منه وليس بسبب فشل احترافي".

وأوضح أن "الأهلي يملك عروضًا كثيرة للاعب، لكن الهدف هو اختيار الوجهة الأكثر ملاءمة لمستقبله".

ولفت وطني، إلى أن: "إصابة إمام عاشور في كأس العالم للأندية عطلت بعض الأمور، وقرار الأهلي بعدم التعامل معي لا يمثل لي أزمة، لكنني أعتبره عدم احترام للاعب نفسه".

ونوه في تصريحاته: "جلبت للأهلي هذا العام 650 مليون جنيه دون مقابل، ومع ذلك يظل اهتمامي الأول هو مصلحة اللاعبين الذين أمثلهم".

وأكد وكيل إمام عاشور، أنه لا يمانع استمرار اللاعب داخل الأهلي؛ إذا كان هذا هو الخيار الأفضل له، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة احترام رغبة أي لاعب يرغب في خوض تجربة جديدة خارج النادي.

واستشهد وطني بمواقف أندية كبرى مثل ريال مدريد، التي لم تعرقل رحيل لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، معتبرًا أن "الأندية الكبيرة لا تمنع لاعبيها من تحقيق أحلامهم".



أزمة المليون



كشف الإعلامي كريم حسن شحاته، عن تطورات مثيرة تخص مستقبل لاعب وسط النادي الأهلي إمام عاشور، بعدما طلب وكيله أدم وطني مساواة موكله براتب أحمد مصطفى "زيزو"، المنتقل مؤخرًا من الزمالك إلى القلعة الحمراء، مؤكدا أن عاشور طالب بالحصول على 100 مليون جنيه سنويًا.

وأوضح شحاته، في تصريحات تليفزيونية، أن إدارة الأهلي رفضت هذا الطلب بشكل قاطع، مؤكدة أن ما تردد عن حصول زيزو على راتب سنوي يصل إلى 100 مليون جنيه غير صحيح، مشددة على التزامها بالهيكل المالي المعتمد داخل النادي دون أي استثناءات.



رد فعل الأهلي



أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في وقت سابق غلق ملف تمديد العقود للاعبين الذين يتبقى في عقودهم موسمان أو ثلاثة مواسم، وهو ما ينطبق على إمام عاشور، الأمر الذي يعني أن اللاعب لن يدخل في مفاوضات تجديد أو تعديل عقده في الوقت الحالي.