محافظ المنوفية: بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي الكمايشة

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء التشغيل التجريبى لمحطة معالجة صرف صحي الكمايشة بطاقة استيعابية 6000/ 9000 م3 / يوم وإستثمارات تجاوزت 256 مليون جنيه.

وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية SRSSP مشروعات الميجا، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة كافة المشروعات التنموية والخدمية، رافقه المهندس رشدى عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، اللواء وليد هلال مستشار المحافظ لشئون البيئة، وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ،مدير عام إدارة شئون البيئة بالديوان العام .

واستمع محافظ المنوفية من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع التي تتضمن محطة معالجة بنظام ( أحواض التهوية الممتدة ) والمقامة علي مساحة ما يقرب من 5 أفدنة و تستهدف قرى ( البندارية، قشطوخ، عزبة أحمد سليمان الطوخى، كفر الشيخ شحاته، التسع عزب ) لخدمة ما يزيد عن 35 ألف مواطن.

وأوضح أنه تم نهو كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكيةبنسبة 100%، وجارى أعمال تجارب التشغيل ودخول مياه الصرف الصحى للمحطة.

وأكد محافظ المنوفية أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية مشروعات الميجا الممول من البنك الدولي والآسيوي أحدث طفرة هائلة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين باستثمارات 2 مليار و500 مليون جنيه لإنشاء 3 محطات معالجة صرف صحى لخدمة 200 ألف مواطن بـ 16 قرية و16 تابع.

ولفت أن تلك الإنجازات تعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بتوفير خدمات أساسية تليق بالمواطن المصري لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وحماية البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية المحطة الوسيطة الثابتة لتجميع القمامة بمدينة تلا المقامة علي مساحة 8150م2، بطاقة استيعابية 550 طن / يوم، والذى يعد أحد أهم المشروعات الخدمية التى تستهدف تحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وتابع المحافظ انتظام سير العمل بالمحطة واستمع لشرح تفصيلي عن آليات تشغيل المحطة ، موجها القائمين على العمل بضرورة الإلتزام بأعلى معايير الكفاءة فى التشغيل بما يسهم فى تحسين مستوى النظافة ورفع التركمات أول بأول وتنفيذ برامج الصيانة الدورية للمعدات لضمان عملها بكفاءة عالية، ومكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بوضع حلول وأفكار إبتكارية لتنمية الموارد الذاتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفيةً علي تقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة.

ولفت أن ملف النظافة يقع على رأس أولوياته لما له من تأثير مباشر بحياة المواطنين اليومية، مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية لضمان انتظام العمل وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.