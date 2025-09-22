ميناء دمياط يتداول 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة

وصلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن إلى ميناء دمياط، بينما غادرته 10 سفن، ليصل إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط- في بيان اليوم الاثنين- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 32 ألفا و707 أطنان، وحركة الوارد من البضائع العامة بلغت 63 ألفا و529 طنا.



وأفاد المركز، بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 52 ألفا و911 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 30 ألفا و115 طنا، كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3580 طنا قمحا متجهة إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4898 حركة.

