الأقصر تطلق مبادرة "كمل الزغروطة خلي الفرحة تكمل" للتوعية بمخاطر زواج الأقارب

شارك محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، في تدشين مبادرة "كمل الزغروطة خلى الفرحة تكمل"، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالأقصر، والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر زواج الأقارب والحد من انتشار الأمراض الوراثية، وذلك بحضور ممثلي الجهات الشريكة بالمبادرة

شهدت المبادرة حضور ١٥٠ رائدة من مختلف قرى المحافظة، حيث تم شرح أهداف المبادرة التي تستهدف التوعية بمخاطر زواج الأقارب وضرورة عمل الفحص الطبي قبل الزواج، والتوعية بالأمراض الشائعة من زواج الأقارب، والتنويه عن المدة الزمنية للمبادرة والفئات المستهدفة، وقام بالشرح منى محمد حسن مدير إدارة شئون المرأة بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية صحة الأسرة وبناء مجتمع سليم، من خلال نشر الوعي بمخاطر زواج الأقارب وما يترتب عليه من أمراض وراثية واضطرابات نفسية قد تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.



في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتقديم الدعم للمبادرات المجتمعية الهادفة، شارك محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، في تدشين مبادرة "كمل الزغروطة خلى الفرحة تكمل"، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالأقصر، والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر زواج الأقارب والحد من انتشار الأمراض الوراثية، وذلك بحضور ممثلي الجهات الشريكة بالمبادرة

شهدت المبادرة حضور ١٥٠ رائدة من مختلف قرى المحافظة، حيث تم شرح أهداف المبادرة التي تستهدف التوعية بمخاطر زواج الأقارب وضرورة عمل الفحص الطبي قبل الزواج، والتوعية بالأمراض الشائعة من زواج الأقارب، والتنويه عن المدة الزمنية للمبادرة والفئات المستهدفة، وقام بالشرح منى محمد حسن مدير إدارة شئون المرأة بالمديرية.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية صحة الأسرة وبناء مجتمع سليم، من خلال نشر الوعي بمخاطر زواج الأقارب وما يترتب عليه من أمراض وراثية واضطرابات نفسية قد تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.