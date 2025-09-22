قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات
العلاقات المصرية الصينية.. شراكة استراتيجية راسخة تعزز التنمية والاستقرار
تستحق الأفضل دائماً.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح
رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
قبل حفل الكرة الذهبية.. الاتحاد المصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح
خروج مستشفى الرنتيسي بغزة من الخدمة.. الاحتلال يتعمد ضرب الخدمات الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين التنمية بحماة الوطن: العفو الرئاسي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالحالة الحقوقية

أشرف أبو النصر، أمين التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن
أشرف أبو النصر، أمين التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن

رحب النائب أشرف أبو النصر، أمين التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس استجابة حقيقية لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويعبر عن اهتمام القيادة السياسية العميق بالحالة الحقوقية في مصر.


وأوضح أبو النصر، في بيان، اليوم، أن قرار العفو ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة وطنية أصيلة تعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز قيم العدالة والإنسانية، وتأكيد على التزام الدولة المصرية برعاية حقوق الإنسان وتكامل منظومتها الحقوقية.


وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع الرؤية الوطنية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة، التي ترتكز على احترام حقوق المواطنين وتوفير فرص جديدة لإعادة الدمج المجتمعي، مع الحفاظ على سيادة القانون.

وأكد الدعم الكامل لكل المبادرات والقرارات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان ورفع مستوى العدالة الاجتماعية في مصر.

أشرف أبو النصر حزب حماة الوطن عبد الفتاح السيسي حماة الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

افصل الكهرباء واذهب للشركة فورا في هذه الحالة

ترشيحاتنا

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

بالصور

رفضا للإبادة.. الإيطاليون يخرجون في المطر من أجل فلسطين |شاهد

مظاهرات إيطاليا لأجل غزة
مظاهرات إيطاليا لأجل غزة
مظاهرات إيطاليا لأجل غزة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد