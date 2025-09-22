أمين التنمية بحماة الوطن: العفو الرئاسي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالحالة الحقوقية

رحب النائب أشرف أبو النصر، أمين التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس استجابة حقيقية لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويعبر عن اهتمام القيادة السياسية العميق بالحالة الحقوقية في مصر.



وأوضح أبو النصر، في بيان، اليوم، أن قرار العفو ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة وطنية أصيلة تعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز قيم العدالة والإنسانية، وتأكيد على التزام الدولة المصرية برعاية حقوق الإنسان وتكامل منظومتها الحقوقية.



وأشار إلى أن هذا القرار يتماشى مع الرؤية الوطنية الشاملة التي يقودها الرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة، التي ترتكز على احترام حقوق المواطنين وتوفير فرص جديدة لإعادة الدمج المجتمعي، مع الحفاظ على سيادة القانون.

وأكد الدعم الكامل لكل المبادرات والقرارات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان ورفع مستوى العدالة الاجتماعية في مصر.