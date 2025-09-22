مقال رأي بـ "نيويورك تايمز": الفلسطينيون بحاجة إلى أكثر من مجرد اعتراف رسمي بدولتهم

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في مقال رأي نشرته صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية اليوم الاثنين، أن الفلسطينيين يحتاجون إلى أكثر من مجرد الاعتراف الرسمي بدولتهم.



وكتب البرغوثي أن اعتراف الدول المتنامي بدولة فلسطين خطوة مرحب بها في مواجهة إنكار إسرائيل المتواصل لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على مدار عقود .



وأكد البرغوثي أن أي اعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون مرتبطا بإجراءات عملية لمحاسبة إسرائيل على سياستها غير القانونية المدمرة.



وأوضح البرغوثي أنه من الضفة الغربية، حيث توسعت المستوطنات الإسرائيلية لعقود لمنع قيام دولة فلسطينية، يشعر بقوة بمروره بذات الموقف من قبل عندما يرى كيف أن الدفع نحو حل الدولتين لا يبدو أنه يأخذ في الاعتبار حقيقة الدولة الواحدة والفصل العنصري التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين والتي تعمل على ترسيخها بشكل أعمق كل يوم.



ولفت إلى أنه في أغسطس الماضي، ردا على إعلان فرنسا ودول أخرى اعترافها بفلسطين، وافقت الحكومة الإسرائيلية على توسيع المستوطنات في منطقة /إي 1/ شرق القدس. وسيؤدي هذا إلى تقسيم الضفة الغربية، التي يفترض أن تكون قلب الدولة الفلسطينية. وقد امتنعت إسرائيل عن بناء المستوطنات في هذه المنطقة لعقود خشية ردود الفعل الدولية، إذ كان يُنظر إلى ذلك على أنه ضربة موجعة لحل الدولتين، حتى وإن بدا هذا الحل ميتا بالفعل.



وأضاف البرغوثي في مقاله أنه منذ أكتوبر 2023، دمرت إسرائيل غزة، وجعلتها غير صالحة للسكن، ومع هجومها الجديد، تعمل على تدمير مدينة غزة وتجميع الفلسطينيين في مناطق صغيرة في الجنوب.



وأكد البرغوثي أن مجرد الاعتراف بدولة فلسطين وإصدار توصيات لن يغير شيئا، فالمطلوب بدلا من ذلك اتخاذ إجراءات فعلية.



وأوضح أنه يجب على المجتمع الدولي أولا وقف الحرب الإسرائيلية في غزة، التي صنفتها منظمات حقوق الإنسان والخبراء بأنها حرب إبادة جماعية، ومنع عمليات التهجير القسري للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ثانيا، يجب الضغط على إسرائيل لإجبارها على تغيير سياستها تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك إلغاء قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي ينص على أن الشعب اليهودي وحده له الحق في تقرير مصيره في فلسطين التاريخية، والاعتراف بدولة فلسطين.



وقال البرغوثي إنه لتحقيق هذه الأهداف، يجب على الحكومات، لا سيما الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، فرض عقوبات اقتصادية، كما تفكر بعضها، وحظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما طالبت به منظمات حقوق الإنسان لسنوات بسبب الاستيطان الإسرائيلي وانتهاكات القانون الدولي الأخرى.



وفي ختام مقاله، أكد البرغوثي أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعترف أخيرا بفشل سياساته السابقة وبالواقع على الأرض. فلا يمكن تحقيق سلام فعلي ودائم بدون إزالة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وينبغي ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لكي يحدث ذلك.