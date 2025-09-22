مدرب نيوكاسل: لم نتأقلم بعد على رحيل إيزاك

يرى إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، إن فريقه لا يزال يتأقلم بعد رحيل ألكسندر إيزاك إلى ليفربول، ودعا إلى الصبر في ظل معاناة هجومه الجديد في استعادة إيقاعه.

وكان تعادل نيوكاسل السلبي أمام بورنموث، هو ثالث تعادل له على التوالي خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة 0-0، ومدد سلسلة انتصاراته خارج أرضه هذا الموسم.

في حين أعرب هاو عن سعادته بالحفاظ على شباكه نظيفة للمرة الثالثة على التوالي في الدوري، إلا أن الفريق سجل ثلاثة أهداف فقط في خمس مباريات ويحتل المركز الثالث عشر بست نقاط فقط.

وقال هاو للصحفيين: "ثلاث مباريات خارج أرضنا بدون أهداف، وهو أمر نادر في أسلوبنا الهجومي". أعتقد أنه من الطبيعي أن نصبح فريقًا مختلفًا هجوميًا هذا العام بدون أليكس.

وأضاف: "آمل أن نتطور إلى فريق مختلف، ونأمل أن يكون فريقًا أفضل، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت."

ويتطلع نيوكاسل إلى نيك وولتمايد، صاحب الرقم القياسي في النادي، لقيادة هجومهم بعد رحيل إيزاك إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في صفقة قياسية، وقال هاو إن هناك المزيد في انتظار اللاعب الألماني.

واختتم: "أعتقد أن نيك لعب بشكل جيد اليوم. أعتقد أنه كان فعالًا جدًا في مهاراته بالقدمين ومهاراته في الربط، لكننا نحتاج فقط إلى التعرف عليه والاعتياد على أسلوبه أكثر، والحصول على المزيد من الكرات السريعة منه، لأنه جيد جدًا في هذا الجانب".

ويستضيف نيوكاسل نظيره برادفورد سيتي – الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي - في الدور الثاني من كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.