تسييّر الرحلة التاسعة عشر لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم| صور

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الإثنين الموافق 22 / 9 / 2025 بتسيير الرحلة التاسعة عشر من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر .

وتلبية للطلب المتزايد تم زيادة الطاقة الاستيعابية للقطار بعربات اضافية بناءاً على طلب المسئولين عن مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين لنقل الأعداد المتزايدة ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 18,129 راكبًا سودانيًا .

هذا ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:٣٠ صباح اليوم التالى.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم.