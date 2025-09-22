قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين بلدينا تمضي في مسارها الواثق
لا للمزايدين.. الوزير: القاهرة والرياض شراكة حقيقية وعلاقة استراتيجية وطبيعة خاصة
رئيس سنغافورة: الأزهر منارة للعلم وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات وتحقيق السلام
مفتي الجمهورية لقضاة ماليزيا: هذا منهجكم في التعامل مع النوازل الحديثة
مُصوِّر صدى البلد يفوز بجائزة أفضل صورة في معرض MEDFEST بالجامعة الأمريكية
خالد الغندور: محمد صلاح ليس أسطورة بل هرم من أهرامات الوطن العربي
عماد الدين حسين: ما فعلته مصر مع الطفلين الفلسطينيين امتداد لدورها التاريخي تجاه القضية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع أمطارًا شمالي مصر وحرًا شديدًا جنوبها
أحمد الشرع: يمكن أن نتحدث عن علاقة مع إسرائيل بعد الاتفاق الأمني
الاعتراف بدولة فلسطين أمل سياسي| والرقب: تمرد على الصمت الدولي
القبض على 5 أشخاص يتعاطون المخدرات في الشارع بالقاهرة
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يتفقان على مواصلة الضغط لوقف العدوان على غزة.. صور
أخبار البلد

تسييّر الرحلة التاسعة عشر لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم| صور

حمادة خطاب

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الإثنين الموافق 22 / 9 / 2025  بتسيير الرحلة التاسعة عشر من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر .
وتلبية للطلب المتزايد  تم زيادة الطاقة الاستيعابية للقطار بعربات اضافية بناءاً على طلب المسئولين عن مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين  لنقل الأعداد المتزايدة  ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 18,129  راكبًا سودانيًا .
هذا ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:٣٠ صباح اليوم التالى.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطارات السودانيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

