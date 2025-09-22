رئيس البرتغال: نعترف رسيما بالدولة الفلسطينية ذات سيادة وكاملة الحقوق

أكد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، أن البرتغال تعترف رسيما بالدولة الفلسطينية ذات سيادة وكاملة الحقوق.

وقال في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، :" حل الدولتين هو السبيل الوحيد نحو سلام عادل".

وتابع :" لابد من ضمان إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون تأخير، ولابد من التوصل فورا لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

وأكمل :"اعتراف البرتغال بدولة فلسطين ليس خطوة منفصلة بل استمرار لسياسة راسخة ومساهمة في الحفاظ على حل الدولتين"، مضيفا:" الاعتراف بدولة فلسطين يعني الاعتراف بالسلام نفسه الآن ".