الرئيس السيسي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة حق طال انتظاره
الرئيس السيسي: مؤتمر حل الدولتين في نيويورك فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة
طريقة نوم النبي.. كيف كان ينام خير البشر؟
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
أخبار العالم

ماكرون وضع خارطة طريق لحل الدولتين قاعة الأمم المتحدة تنـ فجر بالتصفيق والترحيب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين

ماكرون
ماكرون
فرناس حفظي

انفجرت قاعة الأمم المتحدة بالتصفيق والترحيب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين، حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “أُعلن أن فرنسا من اليوم أصبحت تعترف بدولة فلسطين”.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حان وقت الإفراج عن الرهائن ووقف حرب غزة، وأضاف ماكرون وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ 10 سنوات، وذلك خلال مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أكد سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش في شهر أبريل الماضي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعبت دورا مهما في تشكيل قناعة ماكرون في الوصول إلى القرار التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والذي سيتم مساء اليوم الإثنين بنيويورك.

وسلَّط شوفالييه الضوء- في لقاء مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين اليوم الإثنين- على إعلان ماكرون في أبريل الماضي بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما جرى بين ليلة الثامن وصبيحة التاسع من أبريل خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.

وذكَّر بأن إعلان اعتزام باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية جرى خلال التصريحات التي أدلى بها الرئيس ماكرون للصحفيين على متن طائرته خلال عودته من القاهرة.


 

