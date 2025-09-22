قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مؤتمر حل الدولتين في نيويورك فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة
طريقة نوم النبي.. كيف كان ينام خير البشر؟
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة

ماكرون
ماكرون
عادل نصار

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده رسميًّا بالدولة الفلسطينية، مضيفًا: «سيكون على دولة فلسطين أن توفر لشعبها إطارًا ديمقراطيًّا».

وفي مستهل كلمته، قال ماكرون: «نحن هنا لأن الوقت قد حان للإفراج عن المحتجزين ووقف الحرب في قطاع غزة»، مؤكدًا أن «الوقت قد حان لتحقيق السلام، لأننا على وشك أن نفقده».

وأضاف أنه «في عام 1948، أصدرت الأمم المتحدة قرار التقسيم، ونشأت دولة إسرائيلية، لكن وعد إقامة دولة فلسطينية لم يكتمل»، لافتًا إلى أن « الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في عزلة مزدوجة، والأسوأ قد يحدث».

وأكد الرئيس الفرنسي أن «القانون يجب أن يسود دومًا على القوة» وأن «التمسك بالقيم الإنسانية هو شرط الخلاص».

وأشار ماكرون إلى أن «إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في غزة بهدف معلن وهو القضاء على حماس، لكن المجاعة مستمرة ولا شيء يبرر استمرار الحرب»، مؤكدًا أن ««حركة حماس تم إضعافها»، وأن «التفاوض على وقف إطلاق النار هو السبيل للإفراج عن المحتجزين».

وتابع الرئيس الفرنسي قائلًا: «أُفكر في كل المحتجزين، والتقيت أيضًا عددًا من المصابين الفلسطينيين بمستشفيات العريش في مصر».

ماكرون بالدولة الفلسطينية فلسطين المحتجزين غزة

عصام الحضري

محمد صلاح

هدير عبد الرازق

مسلم ويارا تامر

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

ترامب

غزة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

إصابة مسلم بجلطة

المتهمين

المتهم

المتهم

عادل نصار

ريهام المهدي

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

د. عادل القليعي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

