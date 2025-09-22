وزير الخارجية السعودي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة

أكد فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أن مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام .

وقال فيصل بن فرحان في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، :" الاحتلال يستمر في نهجه الإجرامي تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة ".

وتابع فيصل بن فرحان :" ممارسات إسرائيل تقوض جهود السلام في المنطقة وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة ".



واكمل فيصل بن فرحان :" الموقف التاريخي لرئيس فرنسا بالاعتراف بدولة فلسطين يعكس إرادة المجتمع الدولي في إنصاف الشعب الفلسطيني ".



ولفت فيصل بن فرحان :" السعودية عازمة على مواصلة الشراكة مع فرنسا ومعل الدول الداعية للسلام لوضع حد للحرب في غزة ".