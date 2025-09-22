مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح

في مشهد مؤثر هز العالم وأبكى الملايين، ظهر “جدوع قاسم" طفل غزة الذي حمل شقيقه على كتفه المنهك، هاربًا من القصف والركام في واحدة من أقسى لحظات النزوح التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين.

المشهد الذي جسد رمزًا لصمود الطفولة تحت نيران الحرب، بات حديث الإعلام العالمي ومادة تفاعل إنساني غير مسبوق، حيث أُطلق عليه لقب طفل غزة الذي حمل شقيقه، ليغدو عنوانًا لمعاناة أمة بأكملها.

لم يطل انتظار الرد المصري، فقد تحركت اللجنة المصرية المعنية بدعم الأشقاء في قطاع غزة سريعًا للتدخل ورعاية الطفل وأسرته، لتؤكد مصر مجددًا أنها السند الدائم للشعب الفلسطيني في أزماته.

https://youtube.com/shorts/WeSc4fTxHiM