إيد ربنا معانا.. عمرو أديب يعلق على عثور مصر على طفلي طريق الرشيد في غزة

علق الإعلامي عمرو أديب، على إنقاذ مصر لطفلين كانا يسيران وهما تائهين في طريق الرشيد بـ قطاع غزة.

وقال عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «الحمد لله، اللجنة المصرية في غزة عثرت على الطفلين وتم توفير الرعاية لهما».

وأضاف: «إيد ربنا كانت معانا عشان نوصل للطفلين دول، وبلدنا عارفة يعني إيه رحمة وإنسانية».

وواصل عمرو أديب: «كان في نداء على الإدارة المصرية لطفلي طريق الرشيد في غزة محتاجين علاج.. ياريت ننقل الطفلين دول عندنا».

وأكمل عمرو أديب: «تعليمات واضحة ومباشرة صدرت من الرئيس السيسي بتقديم الرعاية الكاملة لطفلي طريق الرشيد، وهذا ما أكدت عليه اللجنة المصرية في غزة».