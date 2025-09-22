13 دولة جديدة تعترف بفلسطين ومباحثات حول مستقبل غزة.. فيديو

أكد السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن 13 دولة جديدة ستعترف بالدولة الفلسطينية اليوم، مشيراً إلى أن هناك مباحثات حالية بين المجلس الوزاري العربي والأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية بشأن مستقبل غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أكثر من 160 دولة تعترف بدولة فلسطين، موضحًا أن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين يمثل ضغطًا على الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن ترامب سيجتمع بعدد من الدول العربية والإسلامية لمناقشة أزمة غزة، مؤكداً أن اعتراف بريطانيا بفلسطين يشكل ضغطًا على أمريكا.

وأوضح أن تصريحات توم براك خطيرة جدًا، وأن السياسة الأمريكية تتعامل مع الشرق الأوسط باستخفاف في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من دولة عربية لا تمتلك سفراء في أكثر من 11 دولة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن أمريكا تتعامل فقط عبر مبعوثين اثنين، وأن الدول العربية يجب أن تفرض قوتها على الولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة تحييد إسرائيل اقتصاديًا ومنع الطيران كجزء من الضغوط العربية والإسلامية.

