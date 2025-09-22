قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حان وقت الإفراج عن الرهائن و وقف حرب غزة، وأضاف ماكرون وعد دولة فلسطين لا يزال غير مكتمل منذ عشر سنوات، وذلك خلال مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أكد سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العريش في شهر أبريل الماضي مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دوراً هاماً في تشكيل قناعة ماكرون في الوصول إلى القرار التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والذي سيتم مساء اليوم /الاثنين/ بنيويورك .

وسلط شوفالييه الضوء - في لقاء مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين اليوم /الاثنين/ - على إعلان ماكرون في أبريل الماضي بخصوص الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما جرى بين ليلة الثامن وصبيحة التاسع من أبريل خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر، مذكرا بأن إعلان اعتزام باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية جرى خلال التصريحات التي أدلى بها الرئيس ماكرون للصحفيين على متن طائرته خلال عودته من القاهرة.

وأشار السفير الفرنسي إلى أن الرئيس ماكرون زار العريش في 8 أبريل، حيث قام بزيارة الجرحى والمصابين من الفلسطينيين، وشاهد الكميات الكبيرة من المساعدات الإنسانية المكدسة، واطلع على عمل الهلال الأحمر المصري.

وأوضح شوفالييه أن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية اليوم والذي سيعلنه الرئيس ماكرون من نيويورك "تاريخي"، مشيرا إلى أن الليلة سنشهد أيضا عقد اجتماع في إطار الأمم المتحدة مع مختلف الشركاء لبحث تنفيذ حل الدولتين، وسيعقد برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية مستوى رؤساء الدول والحكومات، وستشارك به مصر.

ولفت إلى أن قرار اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية يأتي في نهاية طريق طويل خاضته فرنسا وصولا للاعتراف، مبرزا التصريحات التي قام بها في 1967 الجنرال شارل ديجوال ثم الرئيس الراحل فرانسوا ميتران والرئيس الأسبق جاك شيراك.

وقال شوفالييه إن هذا المساء سيقوم الرئيس الفرنسي بهذه الخطوة الرئيسية والهامة والتاريخية.

وأضاف السفير الفرنسي أن بلاده ليست الدولة الوحيدة التي تعترف بدولة فلسطين، حيث قامت 4 دول أمس بإعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن عددا من الدول من بينها أوروبية إلى جانب فرنسا ستقوم بالاعتراف بدولة فلسطين اليوم.



ولفت إلى أنه منذ الأمس وحتى اليوم، هناك حوالي 10 دول اعترفت بالدولة الفلسطينية وهو ما يأتي في سياق الحراك الذي قامت به فرنسا التي أرادت أن تكون هناك دول أخرى لخلق ديناميكية لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.

