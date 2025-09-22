وصول طائرة مساعدات باكستانية إلى مطار العريش لدعم الفلسطينيين في غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم /الإثنين/ طائرة تحمل شحنة مساعدات إنسانية باكستانية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.



وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش الدولي بشمال سيناء، بأن طائرة المساعدات من باكستان تحمل على متنها 100 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة؛ مقدمة من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية بالتعاون مع مؤسسة الخدمة في باكستان لصالح سكان قطاع غزة.



وأوضح المصدر أن المساعدات تشمل أكياس الدقيق والأرز والحمص وزيت الطهي وعصائر الفاكهة والذرة الحلوة، مشيرا إلى أنه يتم تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.



وأعرب بيان لسفارة باكستان بالقاهرة عن الشكر العميق باسم حكومة وشعب باكستان للحكومة المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمعية الهلال الأحمر المصري لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للإخوة الفلسطينيين.



يذكر أن عدد طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023 بلغت 1034 طائرة تحمل مساعدات حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 53 دولة عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية.