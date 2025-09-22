قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
ماكرون: الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح
مايعرفوش إنهم تريند.. عضو اللجنة المصرية لإغاثة غزة يكشف كواليس العثور على طفلي الرشيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وصول طائرة مساعدات باكستانية إلى مطار العريش لدعم الفلسطينيين في غزة

وصول طائرة مساعدات باكستانية إلى مطار العريش لصالح الفلسطينيين بغزة
وصول طائرة مساعدات باكستانية إلى مطار العريش لصالح الفلسطينيين بغزة
أ ش أ

 وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم /الإثنين/ طائرة تحمل شحنة مساعدات إنسانية باكستانية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.


وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش الدولي بشمال سيناء، بأن طائرة المساعدات من باكستان تحمل على متنها 100 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة؛ مقدمة من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية بالتعاون مع مؤسسة الخدمة في باكستان لصالح سكان قطاع غزة.


وأوضح المصدر أن المساعدات تشمل أكياس الدقيق والأرز والحمص وزيت الطهي وعصائر الفاكهة والذرة الحلوة، مشيرا إلى أنه يتم تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.


وأعرب بيان لسفارة باكستان بالقاهرة عن الشكر العميق باسم حكومة وشعب باكستان للحكومة المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجمعية الهلال الأحمر المصري لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للإخوة الفلسطينيين.


يذكر أن عدد طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023 بلغت 1034 طائرة تحمل مساعدات حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 53 دولة عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية.

مطار العريش الدولي شحنة مساعدات إنسانية باكستانية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

بالصور

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج
ارز بالدجاج
ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد