الرئيس السيسي: مؤتمر حل الدولتين في نيويورك فرصة تاريخية يجب اغتنامها لإنهاء عقود من الصراع والمعاناة
طريقة نوم النبي.. كيف كان ينام خير البشر؟
وزير الخارجية يستضيف اجتماعاً وزارياً حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة ببعثة مصر لدى الأمم المتحدة
أنالينا بيربوك: الجمعية العامة للأمم المتحدة توصي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا
الأمم المتحدة: العالم خذل الطفلة الفلسطينية هند رجب
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع تاريخي بـ60 دولارا في الأوقية.. والسوق يترقب
جوتيرش: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليست مكافأة بل حق مشروع
اتحاد الكرة يطالب الزمالك بإثبات صحة موقفه في إعلانات زيزو
جوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
عقب اعترافه بدولة فلسطين| ماكرون: القانون يجب أن يسود دوما على القوة
جوتيريش: أشعر بخيبة أمل لحرمان الوفد الفلسطيني من الحضور للأمم المتحدة
فن وثقافة

غيابك وجع كبير.. يسرا تحيي ذكرى رحيل هشام سليم

يسرا وهشام سليم
يسرا وهشام سليم
سارة عبد الله

أحيت الفنانة يسرا، ذكرى رحيل الفنان هشام سليم بكلمات مؤثرة.

وكتبت يسرا عبر حسابها على فيسبوك: “وحشتنا قوي يا هشام غيابك وجع كبير ما بيخلصش، لكن روحك لسه منورة قلوبنا بالكلمة الحلوة والضحكة اللي عمرها ما هتتكرر، وهي اللي بتهون علينا مرارة الفراق يا حبيبي”.

وأضافت: “اللهم اجعل لك في كل دعوة رحمة، وفي كل ذكرى نور، وارزقك جنة عرضها السماوات والأرض، ويجمعنا بيك في جنته”.

واختتمت يسرا: “فضلًا وليس أمرًا، برجاء قراءة الفاتحة على روح الحبيب والأخ والصديق الغالي هشام سليم”.

وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل هشام سليم ، أحد أبرز الوجوه في السينما و الدراما المصرية ، الذي رحل عن عالمنا في 22 سبتمبر 2022 ، بعد صراع مع مرض السرطان و لم يكن رحيله مجرد فقدان لفنان ترك بصمة كبيرة علي الشاشة.

كانت يسرا ذكرت في وقت سابق أن هشام سليم كان يعلم  بموعد وفاته المبكر بسبب تدهور حالته الصحية و إصابته بسرطان الرئة ، و انة كان هادئا و مطمئناً في ايامة الأخيرة قبل وفاته في 22 سبتمبر من عام 2022

هشام سليم يسرا ذكرى رحيل هشام سليم

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

أحمد موسى

أحمد موسى: الاعترافات الدولية بفلسطين صفعة لنتنياهو وأمريكا المتطرفة

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

جوتيريش: مدينة القدس يجب أن تصبح عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

وزير الخارجية السعودي

وزير الخارجية السعودي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة

المسقعة المصرية..سر النكهة الغنية في طبق شهي من المطبخ التقليدي

طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة
طريقة عمل المسقعة

بين السريع والذوّاق.. أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل
أنواع الشخصيات حسب أسلوبهم في الأكل

طريقة عمل أرز بالدجاج بالوصفة الخليجية

ارز بالدجاج
ارز بالدجاج
ارز بالدجاج

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟
كيف تحافظين على نفسية طفلك الأول عند قدوم المولود الثاني؟

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

