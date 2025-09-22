غيابك وجع كبير.. يسرا تحيي ذكرى رحيل هشام سليم

أحيت الفنانة يسرا، ذكرى رحيل الفنان هشام سليم بكلمات مؤثرة.

وكتبت يسرا عبر حسابها على فيسبوك: “وحشتنا قوي يا هشام غيابك وجع كبير ما بيخلصش، لكن روحك لسه منورة قلوبنا بالكلمة الحلوة والضحكة اللي عمرها ما هتتكرر، وهي اللي بتهون علينا مرارة الفراق يا حبيبي”.

وأضافت: “اللهم اجعل لك في كل دعوة رحمة، وفي كل ذكرى نور، وارزقك جنة عرضها السماوات والأرض، ويجمعنا بيك في جنته”.

واختتمت يسرا: “فضلًا وليس أمرًا، برجاء قراءة الفاتحة على روح الحبيب والأخ والصديق الغالي هشام سليم”.

وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل هشام سليم ، أحد أبرز الوجوه في السينما و الدراما المصرية ، الذي رحل عن عالمنا في 22 سبتمبر 2022 ، بعد صراع مع مرض السرطان و لم يكن رحيله مجرد فقدان لفنان ترك بصمة كبيرة علي الشاشة.

كانت يسرا ذكرت في وقت سابق أن هشام سليم كان يعلم بموعد وفاته المبكر بسبب تدهور حالته الصحية و إصابته بسرطان الرئة ، و انة كان هادئا و مطمئناً في ايامة الأخيرة قبل وفاته في 22 سبتمبر من عام 2022