القصة الكاملة لانفصال مسلم ويارا تامر.. وعلاقة شقيقته بالطلاق

أعلن المطرب مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر ، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال مسلم :" تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل اهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل ف اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت ف السمعة والشرف والاعراض وحلم وحدها انها تعيش مبسوطة لا اكتر ولا اقل ومش مسامح اختي ولا امي ولا اخواتي كلهم بجد علي كل حاجة وصلوني ليها انا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا اووي علي الظروف.

منشور مسلم

وبدأت القصة، بعدما وجهت يارا تامر، زوجة الفنان مسلم، رسالة حادة لشقيقة زوجها؛ بعد الإساءة لها.

وقالت يارا تامر، في فيديو عبر حسابها على “فيس بوك”: “مسلم ممكن يطلقني؛ عشان حالف عليا ما أطلعش أتكلم، بس أنا مش فارقلي إني أتطلَّق، كل اللي فارقلي إن حد يتكلم عليا كده، وأنا معايا كل حاجة تخلي الناس تشوفها وحشة ومش راضية أطلعها، بس مفيش تربية، هي عندها مرض اسمه يارا تامر”.

وتابعت: “أنا كنت منزلة فيديو بقول لجوزي فيه إيه رأيك في الأكل؟، قالي: جميل، يمكن أحلى من اللي ماما بتعمله، هي ما سكتتش، وبعدين طلعت قالت: إزاي يقول على ماما كده؟، وتشتمني وتشتم أخوها، تقولي عليه مش راجل، وبتتكلم عني وعن شرفي”.

أول تعليق من يارا تامر على الطلاق

وكتبت يارا عبر حسابها على فيسبوك: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربنا ينتقم منكم وأنا عارفة اني مكنتش المفروض اطلع اتكلم بس أنا معنديش حاجة أغلى من كرامتي، وشرفي قدام الناس وأنا اهو بعدت يمكن ترتاحوا وتسيبوني في حالي”.

وتابعت: “للعلم من يوم ما اتجوزت مسلم كانت هيا دي مشكلنا غير كدة مكنش في اي مشاكل وعمره ما زعلني وكان دايما واقف في ضهري بس انا اتظلمت كتير ومش مسامحة”.

رد يارا

رد شقيقة مسلم

وهاجمت آية شقيقة مسلم شقيقها من خلال ستوري علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

“ ما كفاية تمثيل بقي يا مسلم انت إيه مش بتحس ، هتبقي راجل أمتي ، انت مش بتصرف علينا ، انت مجنون”.