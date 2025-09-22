اتظلمت ومش مسامحة.. أول تعليق من يارا تامر بعد طلاقها من مسلم

علقت يارا تامر، طليقة مطرب المهرجانات مسلم، على الطلاق.

وكتبت يارا عبر حسابها على فيسبوك: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربنا ينتقم منكم وأنا عارفة اني مكنتش المفروض اطلع اتكلم بس أنا معنديش حاجة أغلى من كرامتي، وشرفي قدام الناس وأنا اهو بعدت يمكن ترتاحوا وتسيبوني في حالي”.

وتابعت: “للعلم من يوم ما اتجوزت مسلم كانت هيا دي مشكلنا غير كدة مكنش في اي مشاكل وعمره ما زعلني وكان دايما واقف في ضهري بس انا اتظلمت كتير ومش مسامحة”.

وأعلن المطرب مسلم انفصاله عن زوجته يارا تامر ، وذلك من خلال رسالة نشرها عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

طلاق مسلم وزوجته يارا

وقال مسلم :" تم الطلاق بيني وبين مراتي ودا بسبب مشاكل اهلي وفضحتني قدام الناس حسبي الله ونعم الوكيل ف اللي كان السبب وخلي بينا مشاكل وكلام زي الزفت ف السمعة والشرف والاعراض وحلم وحدها انها تعيش مبسوطة لا اكتر ولا اقل ومش مسامح اختي ولا امي ولا اخواتي كلهم بجد علي كل حاجة وصلوني ليها انا بجد بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني وشكرا اووي علي الظروف.