أيام الشقاوة.. هنا الزاهد تمازح أمير كرارة بصورة معه من طفولتها

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هنا الزاهد، رفقة الفنان أمير كرارة من طفولتها، وعلقت: “قولت أنزل بالصورة واسفة لأمير كرارة، أبطال فيلم الشاطر أيام الشقاوة فعلا”.

كشف الفنان أمير كرارة، تفاصيل جديدة عن فيلمه الجديد والذي يعرض في السينما حاليا فيلم الشاطر، مشيرا إلى أن هذا العمل الفني بعد من الأعمال القريبة لقلبي.

واضاف أمير كرارة، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن فريق العمل في فيلم الشاطر كان قريب لقلبي واثق فيهم وفي ادائهم ونجوميتهم في هذا العمل الفني.



وتابع الفنان أمير كرارة، أن الفنان مصطفى غريب اكتشاف بالنسبة ليا وحبيته اوي، مستدركا أن :"شوفت فيه حاجات حلوة وربنا ببكرمه وهيكرمه اخر كرم لاني شوفت بيعمل ايه في حياته".