أمير كرارة يكشف كواليس تصوير فيلم الشاطر

كشف الفنان أمير كرارة، تفاصيل جديدة عن فيلمه الجديد والذي يعرض في السينما حاليا فيلم الشاطر، مشيرا إلى أن هذا العمل الفني بعد من الأعمال القريبة لقلبي.

واضاف أمير كرارة، في لقاء مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن فريق العمل في فيلم الشاطر كان قريب لقلبي واثق فيهم وفي ادائهم ونجوميتهم في هذا العمل الفني.



وتابع الفنان أمير كرارة، أن الفنا مصطفى غريب اكتشاف بالنسبة ليا وحبيته اوي، مستدركا أن :"شوفت فيه حاجات حلوة وربنا ببكرمه وهيكرمه اخر كرم لاني شوفت بيعمل ايه في حياته".

