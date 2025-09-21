جلسات دوار للتوعية بأضرار الزواج المبكر وختان الإناث بكفر الشيخ.. صور

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ وبمشاركة مديرية الأوقاف اليوم، 30 جلسة دوار استهدفت توعية نحو 1500 سيدة ورجل من مختلف القرى والمراكز.

جاء ذلك برعاية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الأستاذة الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع كفر الشيخ، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وقد تناولت الجلسات الحوارية موضوعات بالغة الأهمية تمس حياة الأسرة والمجتمع، أبرزها مخاطر الزواج المبكر على الفتاة والأسرة، العنف وأثره السلبي على استقرار المجتمع.

كما تناولت الجلسات مخاطر ختان الإناث على صحة الفتيات، والزيادة السكانية وتداعياتها على التنمية وجودة الحياة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المجلس على نشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية لحماية الأسرة المصرية وبناء مجتمع أكثر استقرارًا وأمانًا.