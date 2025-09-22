في ذكري رحيله.. يسرا تكشف عن وصية هشام سليم و تفاصيل لحظاته الأخيرة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل هشام سليم ، أحد أبرز الوجوه في السينما و الدراما المصرية ، الذي رحل عن عالمنا في 22 سبتمبر 2022 ، بعد صراع مع مرض السرطان و لم يكن رحيله مجرد فقدان لفنان ترك بصمة كبيرة علي الشاشة

كشفت الفنانة يسرا في تصريحات تلفزيونية اللحظات الأخيرة في حياة هشام سليم قائلة " هشام فارق الحياة بين إيدي أنا و اخوه و اولاده و كان موقف صعب

و أضافت" طول الوقت كان بيوصيني و كان يقولي انا قولت لخالد يعمل العشا النهاردة... انا مبسوط أن هو الي بيعملي العشا



و اختتمت يسرا باكية " هشام كان صاحبي قبل ما يكون أخو زوجي و عمره ما هيتعوض



كانت يسرا ذكرت في وقت سابق أن هشام سليم كان يعلم بموعد وفاته المبكر بسبب تدهور حالته الصحية و إصابته بسرطان الرئة ، و انة كان هادئا و مطمئناً في ايامة الأخيرة قبل وفاته في 22 سبتمبر من عام 2022