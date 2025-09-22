قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
ترامب في ورطة بسبب 50 ألف دولار.. ماذا حدث ؟
فن وثقافة

الليلة.. انطلاق النسخة السادسة عشرة من مهرجان الفضائيات العربية

نجلاء سليمان

يقام مساء اليوم فعاليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته السادسة عشرة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة واسعة من نجوم الفن والإعلام من مصر والوطن العربي، حيث سيتم تكريم أبرز النجوم الذين تألقوا في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2025.

يعتمد مهرجان الفضائيات العربية في اختياراته على تصويت الجمهور المصري والعربي، وأطلقت إدارة المهرجان استفتاء حول الأعمال والنجوم الأفضل عبر موقعه الرسمي منذ حوالي شهر، وستعلن الجوائز خلال حفل الختام.

شهد مهرجان الفضائيات العام الماضي تكريم الفنانة اللبنانية نادين نسيب ،والسورية نور علي ، أحمد السقا كافضل ممثل سينمائي عن فيلم "السرب" ، شريف منير بجائزة التميز والابداع عن نفس العمل.

كما تم تكريم غادة عبد الرازق كأفضل ممثلة دراما عن مسلسل "صيد العقارب" وأحمد العوضي أفضل ممثل دراما عن مسلسل "حق عرب" و الأردنية صبا مبارك عن مسلسل "لحظة غضب".

وحصد جوائز التميز والابداع باسم سمرة عن " العتاولة" ،الكاتب عبد الرحيم كمال عن مسلسل " الحشاشين" حسين عسر أفضل مدير تصوير عن نفس العمل والمخرجة ياسمين احمد كمال عن مسلسل " أعلي نسبة مشاهدة" وتسلمتها ليلي أحمد زاهر بالإضافة إلى روجينا عن" سر إلهي" ، مي عمر عن "نعمه الافوكادو" والمخرج محمد سامي عن نفس العمل وتسلمتها زوجته مي عمر ،وفاء عامر عن "حق عرب" وأهدت التكريم للمنتجين الأربعة ونعت الفنانة الراحلة ناهد رشدي.

