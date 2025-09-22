الليلة.. انطلاق النسخة السادسة عشرة من مهرجان الفضائيات العربية

يقام مساء اليوم فعاليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته السادسة عشرة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة واسعة من نجوم الفن والإعلام من مصر والوطن العربي، حيث سيتم تكريم أبرز النجوم الذين تألقوا في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2025.

يعتمد مهرجان الفضائيات العربية في اختياراته على تصويت الجمهور المصري والعربي، وأطلقت إدارة المهرجان استفتاء حول الأعمال والنجوم الأفضل عبر موقعه الرسمي منذ حوالي شهر، وستعلن الجوائز خلال حفل الختام.

شهد مهرجان الفضائيات العام الماضي تكريم الفنانة اللبنانية نادين نسيب ،والسورية نور علي ، أحمد السقا كافضل ممثل سينمائي عن فيلم "السرب" ، شريف منير بجائزة التميز والابداع عن نفس العمل.

كما تم تكريم غادة عبد الرازق كأفضل ممثلة دراما عن مسلسل "صيد العقارب" وأحمد العوضي أفضل ممثل دراما عن مسلسل "حق عرب" و الأردنية صبا مبارك عن مسلسل "لحظة غضب".

وحصد جوائز التميز والابداع باسم سمرة عن " العتاولة" ،الكاتب عبد الرحيم كمال عن مسلسل " الحشاشين" حسين عسر أفضل مدير تصوير عن نفس العمل والمخرجة ياسمين احمد كمال عن مسلسل " أعلي نسبة مشاهدة" وتسلمتها ليلي أحمد زاهر بالإضافة إلى روجينا عن" سر إلهي" ، مي عمر عن "نعمه الافوكادو" والمخرج محمد سامي عن نفس العمل وتسلمتها زوجته مي عمر ،وفاء عامر عن "حق عرب" وأهدت التكريم للمنتجين الأربعة ونعت الفنانة الراحلة ناهد رشدي.