قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا نقرأ بعد صلاة العشاء؟.. وصية نبوية وكنز من الأذكار المستجابة
مهيب عبد الهادي يزف بشري سارة لجماهير الأهلي
هيئة الإسعاف: 90 ثانية فقط لتحرك السيارات بعد تلقي البلاغ
طرق ضبابية وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا
مران الأهلي| النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
دور بطولي للإسعاف المصري في التعامل مع المصابين الفلسطينيين.. تفاصيل
أبو الغيط: من الوارد جدا طلب عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة
حزب الاتحاد: إنقاذ الطفل «جدوع» وأسرته تجسيد لإنسانية الرئيس السيسي ودعم مصر للأشقاء الفلسطينيين
نائب رئيس الكونجرس الكندي العربي: تنامي الدعم الشعبي الفلسطيني ساهم في تحول المواقف الحكومية
وصلوا للكنز .. 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالبدرشين
مقررة أممية: إسرائيل تجني أرباحًا من الإبادة في غزة
ترامب في ورطة بسبب 50 ألف دولار.. ماذا حدث ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالأبيض.. منة عرفه تستعرض أنوثتها بإطلالة جذابة

منة عرفة
منة عرفة
ميرنا محمود

شاركت الفنانة منة عرفة، متابعيها، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت منة عرفة بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستانا مجسما باللون الأبيض، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.


وحصلت الفنانة منة عرفة على الإقامة الذهبية بالإمارات، تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة ‏وإسهاماتها المميزة في الدراما والسينما المصرية والعربية.‏

وأعربت منة عرفة عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن حصولها على الإقامة ‏الذهبية يمثل حافزا جديدا لمواصلة مسيرتها الفنية ‏وتقديم المزيد من الأعمال التي ‏تليق بجمهورها. ‏

وأشادت منة عرفة ‏بدور دولة الإمارات كحاضنة للإبداع والفن، والتي اصبحت ‏وجهة للمواهب العربية ‏والعالمية، وتكريمها للمبدعين وأصحاب المواهب في ‏مختلف المجالات.‏

وخلال مراسم تسلمها الإقامة الذهبية من المنسق محمد عادل أبو ‏حجازي ورشا ‏مردان، أكدت منة عرفة أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات تعتبر داعما كبيرا لها، ‏معربة عن سعادتها بالانضمام لقائمة ‏نجمات الفن العربي الحاصلين على هذه ‏الإقامة المرموقة.‏

منة عرفه صور منة عرفة اطلالات النجوم اعمال منه عرفه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب يوم الإثنين 22-9-2025 في مصر

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

تحالف الأحزاب المصرية

تحالف الأحزاب يتخذ عددا من الإجراءات للإعلان عن التشكيل الكامل للاتحاد الاقتصادي

النائب عاطف المغاوري

المغاوري: نتقدم بـ5 تعديلات تشريعية في البرلمان المقبل.. أبرزها قانون الإيجار القديم|خاص

الرئيس السيسي

برلماني: تدخل مصر لإنقاذ طفلي غزة يؤكد موقفها التاريخي لدعم القضية الفلسطينية

بالصور

زيت الزيتون.. الذهب السائل يحمي صحتك ويعزز جمالك

فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون
فوائد زيت الزيتون

اليوم العالمي بلا سيارات 2025.. لماذا نحتفل به؟

اليوم العالمي بلا سيارات
اليوم العالمي بلا سيارات
اليوم العالمي بلا سيارات

طريقة عمل السمك المشوي بخلطة الثوم والهريسة في الفرن

سمك مشوي
سمك مشوي
سمك مشوي

فوائد قضاء الوقت مع العائلة.. سر السعادة والصحة النفسية

فوائد قضاء الوقت مع العائلة
فوائد قضاء الوقت مع العائلة
فوائد قضاء الوقت مع العائلة

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد