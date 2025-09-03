قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

منة عرفة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

تقى الجيزاوي

حصلت الفنانة منة عرفة على الإقامة الذهبية بالإمارات، تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة ‏وإسهاماتها المميزة في الدراما والسينما المصرية والعربية.‏

وأعربت منة عرفة عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن حصولها على الإقامة ‏الذهبية يمثل حافزا جديدا لمواصلة مسيرتها الفنية ‏وتقديم المزيد من الأعمال التي ‏تليق بجمهورها. ‏

وأشادت منة عرفة ‏بدور دولة الإمارات كحاضنة للإبداع والفن، والتي اصبحت ‏وجهة للمواهب العربية ‏والعالمية، وتكريمها للمبدعين وأصحاب المواهب في ‏مختلف المجالات.‏

وخلال مراسم تسلمها الإقامة الذهبية من المنسق محمد عادل أبو ‏حجازي ورشا ‏مردان، أكدت منة عرفة أن الإقامة الذهبية في دولة الإمارات تعتبر داعما كبيرا لها، ‏معربة عن سعادتها بالانضمام لقائمة ‏نجمات الفن العربي الحاصلين على هذه ‏الإقامة المرموقة.‏

وتعد منة عرفة من أبرز الوجوه الفنية الشابة، حيث بدأت مشوارها الفني منذ ‏طفولتها، وقدمت العديد من الأدوار الناجحة التي رسخت مكانتها على الساحة ‏الفنية، وتمكنت خلال سنوات قليلة من كسب محبة الجمهور بفضل موهبتها وأدائها ‏الطبيعي، إلى جانب حضورها المميز على الشاشة الذي جعلها واحدة من أكثر ‏الفنانات الشابات تأثيرا في الوسط الفني.‏

