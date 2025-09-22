قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أول تعليق من ملك أحمد زاهر بعد حفل تخرجها

الفنانة ملك أحمد زاهر
الفنانة ملك أحمد زاهر
أوركيد سامي

عبرت الفنانة ملك أحمد زاهر عن سعادتها بتخرجها من الجامعة بعد حفل تخرجها.

قالت ملك أحمد زاهر لصدي البلد " الحمد لله سعيدة بالتخرج من الجامعة وفخورة ب ليلي بحس انها بنتي مش أختي ويارب القادم يكون أفضل.

يذكر أن تألقت الفنانة ملك أحمد زاهر في مسلسل "أزمة ثقة"، الذي يُعرض حاليًا عبر منصة Watch It وقناة ON.

وقالت ملك أحمد زاهر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: «أجسد شخصية مريم، شقيقة (نجلاء بدر ومنة فضالي)، وهي شخصية تعرضت لصدمة أثرت عليها بشكل كبير. كان لي مشاهد أُحدّث فيها نفسي، وتصويرها كان صعبًا لأنني كنت أجسد شخصيتين مختلفتين في مشهد واحد».

وأضافت: «شخصية مريم تحدٍّ كبير بالنسبة لي، فهي شخصية غنية ومميزة جذبتني بشدة».

وعن ردود الأفعال، أوضحت ملك أحمد زاهر: «ردود الفعل أبهرتني، والمسلسل — الحمد لله — تريند ونزل في وقته المناسب، والتفاعل من الجمهور رائع جدًا».

واختتمت حديثها قائلة: «أنا سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل، فالكواليس كلها كانت تعاونًا وإيجابية».

ويتكون مسلسل "أزمة ثقة" من 15 حلقة، وهو من بطولة: نجلاء بدر، هاني عادل، إيهاب فهمي، تامر فرج، ملك أحمد زاهر، منة فضالي، هاجر الشرنوبي، محمد العمروسي، وعبير منير. العمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

