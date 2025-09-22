قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم
غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
مركز مفاجئ لـ هالاند.. ترتيب أسماء المرشحين للتويج بالكرة الذهبية 2025
السياسي الابرز ببريطانيا "جورج غالاوي" في حوار لـ صدى البلد: موقف مصر من تهجير الفلسطنيين صحيح وروسيا هي روما الجديدة
فن وثقافة

نور مكسور الحلقة الثالثة.. خطة انتقام تقلب الموازين واتهام بالخيانة

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من حكاية نور مكسور، آخر حكايات مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو، بمشهد جديد يجمع نور (نور إيهاب) بطبيبها النفسي (إسماعيل شرف)، قبل أن تعود الأحداث لتكشف تفاصيل جديدة في رحلة صراعها بين الماضي والحاضر.

تواصل نور حديثها مع كريم (يوسف عمر) الذي أكد لها أنه يقف إلى جانبها في مواجهة رامي (حازم سمير)، مؤكداً أنه لا يمانع الارتباط بها، وأن قراره بيده بعدما ترك عائلته، مانحاً نور فرصة للتفكير. لكن نور تدخل في صراع داخلي، لتعود بذاكرتها عبر فلاش باك مؤثر إلى خطيبها السابق يوسف (أسامة الهادي)، الذي واجهها بانفعال حاد بعدما صارحته بأن رامي قد خدرها واغتصبها. وبينما كانت منهارة وتبكي، صدمها يوسف باتهامات قاسية واعتبر أنها ذهبت إليه برغبتها، ثم تركها غاضباً بعد أن أعاد لها دبلة الخطوبة، في مشهد مؤثر جمع الثلاثي مع والدتها.

على الجانب الآخر، يظهر كريم في مشهد إنساني مع والدته (فيدرا)، محاولاً التقرب منها والبوح بمشاعره تجاه الفتاة التي بدأ يحبها، لتعود الأحداث بفلاش باك يكشف معاناته القديمة مع والده الذي كان يعنف والدته، ما ترك جروحاً نفسية عميقة لديه.

وتتسارع الأحداث مع استقبال نور لسيدة شعبية تُدعى إسراء، تسلمها صندوقاً غامضاً. بعدها تتصل بكريم وتطلب منه دعوتها للغداء في منزله. وهناك تتقارب معه أكثر، حيث يطبخ لها بنفسه، بينما تتجول في منزله وتكتشف تفاصيل عن حياته وأزماته العائلية.

لكن نور تكشف عن نوايا مختلفة حين تذهب لاحقاً لصديقتها ليلى (تقى حسام)، وتخبرها بأنها تخطط للانتقام من رامي عبر إيذاء ابنه كريم، حتى تحرق قلب والده، رغم اعتراف ليلى بخيانتها السابقة لصديقتها وشهادتها الزور ضدها.

وفي خطوة جريئة، تستغل نور ثقة كريم بها، فتأخذ منه مفتاح شقته بحجة استخدام سيارته، وتذهب خلسة إلى منزله حيث تضع صندوق المخدرات الذي حصلت عليه. وبعد عودتها، تراقبه من شرفة شقتها للتأكد من خروجه، ثم ترافقه في نزهة ليلية خفيفة، انتهت بجلسة رومانسية ممتدة حتى الصباح.

لكن الصدمة تأتي في النهاية حين تتصل نور بالشرطة وتبلغ عن كريم بأنه يتاجر في المخدرات، مؤكدة وجود مواد ممنوعة داخل شقته، لتضعه في مأزق خطير بينما تخفي ابتسامتها الغامضة.

وهكذا اختتمت الحلقة الثالثة بأجواء مشوقة، لتترك المشاهدين في انتظار ما ستكشفه الحلقة القادمة: هل ستنجح نور في الانتقام من رامي عبر ابنه كريم؟ أم أن خطتها ستنقلب ضدها وتكشف أسرارها؟.

