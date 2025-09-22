قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: السلام في الشرق الأوسط وهم ونتنياهو يهدد جميع الدول بدعم أمريكي
أحمد موسى: الرئيس السيسي لن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة في ظل غياب الحلول
تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم
غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا وروجينا وأكرم حسني على السجادة الحمراء لحفل مهرجان الفضائيات العربية

مهرجان الفضائيات العربية
مهرجان الفضائيات العربية
نجلاء سليمان

توافد منذ قليل عدد من الفنانين لحضور حفل مهرجان الفضائيات العربية من أبرزهم الفنانة إسعاد يونس وماجد المصري وعصام السقا وغيرهم. 

كما تواجد كل من الفنان عمرو يوسف وأحمد العوضي وإدوارد، كما تواجد كل من الفنانة يسرا وروجينا وأكرم حسني وإلهام علي وغيرهم. 

يقام مساء اليوم فعاليات مهرجان الفضائيات العربية في دورته السادسة عشرة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة واسعة من نجوم الفن والإعلام من مصر والوطن العربي، حيث سيتم تكريم أبرز النجوم الذين تألقوا في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2025.

يعتمد مهرجان الفضائيات العربية في اختياراته على تصويت الجمهور المصري والعربي، وأطلقت إدارة المهرجان استفتاء حول الأعمال والنجوم الأفضل عبر موقعه الرسمي منذ حوالي شهر، وستعلن الجوائز خلال حفل الختام.

شهد مهرجان الفضائيات العام الماضي تكريم الفنانة اللبنانية نادين نسيب ،والسورية نور علي ، أحمد السقا كافضل ممثل سينمائي عن فيلم "السرب" ، شريف منير بجائزة التميز والابداع عن نفس العمل.

كما تم تكريم غادة عبد الرازق كأفضل ممثلة دراما عن مسلسل "صيد العقارب" وأحمد العوضي أفضل ممثل دراما عن مسلسل "حق عرب" و الأردنية صبا مبارك عن مسلسل "لحظة غضب".

وحصد جوائز التميز والابداع باسم سمرة عن " العتاولة" ،الكاتب عبد الرحيم كمال عن مسلسل " الحشاشين" حسين عسر أفضل مدير تصوير عن نفس العمل والمخرجة ياسمين احمد كمال عن مسلسل " أعلي نسبة مشاهدة" وتسلمتها ليلي أحمد زاهر بالإضافة إلى روجينا عن" سر إلهي" ، مي عمر عن "نعمه الافوكادو" والمخرج محمد سامي عن نفس العمل وتسلمتها زوجته مي عمر ،وفاء عامر عن "حق عرب" وأهدت التكريم للمنتجين الأربعة ونعت الفنانة الراحلة ناهد رشدي.

مهرجان الفضائيات مهرجان الفضائيات العربية إسعاد يونس ماجد المصري عصام السقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يوافق على استقبال البطلة آية السيد وتلبية احتياجاتها.. اعرف قصتها

خارجة الميت

هل خارجة الميت من الميراث.. اعرف حكمها ومن يستحقونها

الشيخ رمضان عبد المعز

من هم الـ70 ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟.. رمضان عبد المعز يوضح

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

الحليب الذهبي
الحليب الذهبي
الحليب الذهبي

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد