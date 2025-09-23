أحمد حسن يطرح سؤلاً للجماهير بشأن لقاء الزمالك والجونة

طرح الإعلامي أحمد حسن سؤلاً للجماهير بشأن توقعاتهم لنتيجة مباراة الزمالك والجونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد حسن :"مواجهات الزمالك امام الجونة

ما توقعتك لنتيجة المباراة ؟".



يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواجهة أمام نظيره فريق الجونة في إطار منافسات الجولة الثامنة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد اللقاء

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق الجونة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والجونة يوم الثلاثاء القادم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.