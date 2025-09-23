تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته في العبور 15 يوما على ذمة التحقيقات

أمرت جهات التحقيق المختصة في العبور بتجديد حبس المتهم بقتل زوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط متهم بقتل زوجته ذبحا داخل مسكنهما بمدينة العبور، إثر خلافات أسرية. تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من العميد محمد عبد الغفار، رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور، بقيام شخص بالتخلص من زوجته بدائرة قسم أول العبور.

وتبين من التحريات التي قادها المقدم أحمد سليم، رئيس مباحث قسم أول العبور، أن خلافا نشب بين الزوجين تطور إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على زوجته بالضرب، ثم أقدم على ذبحها بسلاح أبيض مما أسفر عن وفاتها في الحال.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية بقيادة النقيب أيمن الشاذلي والنقيب علاء الدين حسين والنقيب محمد فرج والنقيب محمد خليل، معاوني المباحث، من ضبط المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.