لذيذة وسهلة .. طريقة عمل البطاطس الفريسكس

اذا كنتي من محبي الاكلات غير التقليدية نقدم إليكِ طريقة إعداد البطاطس الفريسكس (أو البطاطس الحلزونية) :



المكونات:

3 – 4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

عيدان خشبية (مثل أعواد الشيش طاووق).

زيت غزير للقلي.

ملح، فلفل أسود، بابريكا، أو أي بهارات حسب الرغبة.



طريقة التحضير:

إعداد البطاطس: اغسلي البطاطس جيداً وقشريها (ويمكن ترك القشرة حسب الرغبة).

تثبيت البطاطس: اغرزي العود الخشبي في منتصف كل حبة بطاطس طولياً حتى يصل إلى الطرف الآخر.

التقطيع الحلزوني:

باستخدام سكين حادة، ابدئي من طرف البطاطس ومرّري السكين بشكل مائل حول البطاطس مع لفها على العود حتى النهاية.

ستتكوّن شرائح متصلة بشكل حلزوني على طول العود.



قومي بفتح الشرائح قليلاً بأصابعك حتى تترك مسافة بسيطة بين كل شريحة وأخرى.

التتبيل: رشي الملح والفلفل والبابريكا أو أي بهارات تفضلينها، ويمكنك دهنها بقليل من الزيت الممزوج بالثوم البودر لإضافة نكهة مميزة.



القلي: سخني الزيت في مقلاة عميقة، واقلي البطاطس على نار متوسطة حتى تكتسب لوناً ذهبياً مقرمشاً.

التقديم: اخرجي البطاطس من الزيت وضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد، وقدميها ساخنة مع الكاتشب أو الجبن السائل أو أي صوص تحبينه.