أول تعليق من تعليم القليوبية حول واقعة تحرش مدير مدرسة بطالبة ثانوي

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن واقعة التحرش المنسوبة إلى مدير مدرسة بإحدى الإدارات التعليمية بالمحافظة جرت داخل مدرسة خاصة، وليست تابعة للتعليم الحكومي.

وقالت المديرية إنه فور علمها بالواقعة، تواصلت مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيقات في الوقت الحالي، وسيتم اتخاذ القرارات القانونية والإدارية المناسبة عقب صدور قرار النيابة.

وشددت تعليم القليوبية، على أن الوزارة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي واقعة تمس الطلاب أو تهدد سلامتهم، وأنها لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح حفاظًا على القيم التربوية والبيئة التعليمية الآمنة.

وتعود البداية إلى تلقي اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، ببلاغ من النجدة يفيد بتعرض طالبة تُدعى "ر.ا.س" مقيمة بقرية طحانوب، للتحرش من قِبل مدير المدرسة ويدعى "م.ف.ف" 58 سنة، مقيم بكفر شبين دائرة المركز.

كشفت التحريات ، أن مدير المدرسة استدعى الطالبة إلى مكتبه، ثم استدرجها إلى غرفة المصلية، وعرض عليها هاتفا محمولا، مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، لكنها رفضت تصرفاته فضربته مدافعة عن نفسها، قبل أن تهرب من الغرفة وتبلغ شقيقها، الذي سارع بالاتصال بالنجدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة