أهالي قرية اللوية يشيعون جثامين زوجين ونجلهما توفوا في حادث سيارة بالبحيرة.. صور

شيع أهالي قرية اللوية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثماني زوجين ونجلهما الذين توفوا في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية.

وتعود التفاصيل، عندما لقي زوجان مصرعهما، وإصابة طفلهما، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة كوبري المهندس بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور، ونقلا الجثتين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق.





وسرعان ما لحق الصغيرين بوالديهما بعد نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لحالتهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بنطاق ذات المركز، وحرر المحضر اللازم.