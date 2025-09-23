الإبن يلحق بوالديه.. ارتفاع عدد ضحايا انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة إلى 3 وفيات

توفي طفل، 10 سنوات، متأثرًا بإصابته داخل مستشفى دمنهور التعليمي جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بالقرب من كوبري المهندس بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

جاءت وفاة الطفل بعد ساعات قليلة من وفاة والده ووالدته اللذين توفيا في نفس الحادث، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وتم إيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وجارٍ استخراج تصاريح الدفن.

وكان زوجان لقيا مصرعهما، بينما أصيب طفلهما، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة كوبري المهندس بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور، ونقلت الجثتان إلى مستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى عمل الإسعافات الأولية للطفل قبل وفاته وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بنطاق ذات المركز، وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع كلا من:- اميرة محمد فتح الله السيد، 29 عاما، محمد علي عبدالعال، 40 سنة، وتم إيداع الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما أصيب طفلهما ويدعي علي محمد علي، 10 سنوات، مقيمين مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وجار تقديم الإسعافات الأولية له، لكنه توفي متأثرًا بإصابته.

وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.