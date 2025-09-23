وداعا للاسمرار .. طريقة تقشير الركبة والاكواع وعلاجها

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة اسمرار الركبتين والأكواع نتيجة تراكم طبقات الجلد الميت والجفاف المستمر، مما يفقد البشرة مظهرها الصحي والموحّد.

وأصبح تقشير هذه المناطق واحداً من الحلول التجميلية البسيطة التي تمنح البشرة إشراقة ونعومة.



أسباب الاسمرار والجفاف



يرجع اسمرار الركبة والأكواع في الغالب إلى عوامل متعددة، أبرزها:

الاحتكاك المتكرر بالملابس أو الأسطح الصلبة.

تراكم الخلايا الميتة وعدم إزالتها بانتظام.

قلة الترطيب واستخدام مستحضرات غير مناسبة.

التعرض المستمر للشمس من دون واقٍ.



طرق التقشير المنزلية

يمكن اللجوء إلى وصفات طبيعية فعّالة في تقشير البشرة، منها:

مزيج السكر وزيت الزيتون: يعمل على إزالة الخلايا الميتة وترطيب الجلد في آن واحد.

الليمون مع بيكربونات الصوديوم: يساعد في التفتيح التدريجي ومكافحة البقع الداكنة.

القهوة المطحونة مع العسل: تمنح نعومة فائقة وتغذية طبيعية للبشرة.



التقشير الطبي

يلجأ البعض إلى جلسات التقشير الكيميائي أو استخدام الكريمات الطبية المقشّرة تحت إشراف أطباء الجلدية، للحصول على نتائج أسرع وأكثر فاعلية خاصة في الحالات الشديدة.

الترطيب خطوة أساسية

لا يكتمل تقشير الركبة والأكواع من دون الترطيب المستمر باستخدام كريمات غنية بالجلسرين أو زبدة الشيا، إذ يساعد الترطيب على حماية البشرة من التشقق وإعادة المرونة إليها.

نصيحة الخبراء

يؤكد خبراء العناية بالبشرة أنّ المواظبة على التقشير مرة أو مرتين أسبوعياً مع الترطيب اليومي، يضمن مظهراً صحياً موحّداً للبشرة ويعزز ثقة المرأة بنفسها.