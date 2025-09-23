قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر للرزق.. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب
وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة التنمية السياحية لدفع عجلة الاستثمار

اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة
اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة
آية الجارحي

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتعظيم موارد الدولة في كافة المجالات ، ووضع مصر على خريطة الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي،  اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية ودفع عجلة الاستثمار السياحي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية وضع ضوابط لمختلف معاملات وآليات عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية للعمل على تعظيم دورها باستمرار، ومراعاة تنفيذ المشروعات السياحية وفق أعلى المعايير والضوابط المقررة، بجانب مواصلة التيسير على المستثمرين في القطاع السياحي، والمتابعة الدورية للمشروعات وتذليل أي تحديات.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى منير، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2024/2025 وجهود الهيئة في تنفيذ معايير ترشيد الإنفاق من ناحية ، والعمل على الإنفاق الإيجابي على خطة استخداماتها من ناحية أخرى ، وكذا آليات تحفيز التوسع في تنفيذ الشق الفندقي بمشروعات التنمية السياحية، بجانب مناقشة عددٍ من العروض والطلبات المقدمة من شركات الاستثمار والتطوير السياحي، وكذا مقترح تعديل ضوابط متابعة تنفيذ مشروعات التنمية السياحية في المناطق الجبلية.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بمواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار السياحي، ومواكبة التطور في مختلف مجالات الاستثمار السياحي، وكذا العمل على إتاحة فرص الاستثمار السياحي الواعدة.

