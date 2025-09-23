وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة التنمية السياحية لدفع عجلة الاستثمار

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتعظيم موارد الدولة في كافة المجالات ، ووضع مصر على خريطة الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية ودفع عجلة الاستثمار السياحي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية وضع ضوابط لمختلف معاملات وآليات عمل الهيئة العامة للتنمية السياحية للعمل على تعظيم دورها باستمرار، ومراعاة تنفيذ المشروعات السياحية وفق أعلى المعايير والضوابط المقررة، بجانب مواصلة التيسير على المستثمرين في القطاع السياحي، والمتابعة الدورية للمشروعات وتذليل أي تحديات.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى منير، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2024/2025 وجهود الهيئة في تنفيذ معايير ترشيد الإنفاق من ناحية ، والعمل على الإنفاق الإيجابي على خطة استخداماتها من ناحية أخرى ، وكذا آليات تحفيز التوسع في تنفيذ الشق الفندقي بمشروعات التنمية السياحية، بجانب مناقشة عددٍ من العروض والطلبات المقدمة من شركات الاستثمار والتطوير السياحي، وكذا مقترح تعديل ضوابط متابعة تنفيذ مشروعات التنمية السياحية في المناطق الجبلية.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بمواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار السياحي، ومواكبة التطور في مختلف مجالات الاستثمار السياحي، وكذا العمل على إتاحة فرص الاستثمار السياحي الواعدة.