هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

أسماء عبد الحفيظ

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ في السنوات الأخيرة، تصدر الصيام المتقطع عناوين أنماط الحياة الصحية، حيث روّج له كثيرون باعتباره وسيلة فعالة لإنقاص الوزن، تحسين الصحة العامة، وتعزيز الطاقة الذهنية. وبينما يحقق بعض الأشخاص نتائج مذهلة باتباعه، يشعر آخرون بالتعب أو يجدونه غير مناسب لروتينهم.

لكن هل الصيام المتقطع يناسب الجميع؟

وهل هو مجرد ترند غذائي، أم أسلوب مدعوم علميًا؟
في هذا المقال، نستعرض مميزات وعيوب الصيام المتقطع، ونساعدك على تقييم ما إذا كان الخيار المناسب لك، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ما هو الصيام المتقطع؟

الصيام المتقطع ليس نظامًا غذائيًا تقليديًا، بل هو أسلوب لتنظيم توقيت تناول الطعام.
يعتمد على التناوب بين فترات تناول الطعام والامتناع عنه الصيام، دون تحديد نوع معين من الأطعمة.

أشهر أنماط الصيام المتقطع

  • نظام 16/8: الصيام لمدة 16 ساعة، وتناول الطعام خلال 8 ساعات فقط.
  • نظام 5:2: تناول الطعام بشكل طبيعي 5 أيام في الأسبوع، وتقليل السعرات إلى 500–600 في اليومين الآخرين.
  • الصيام يومًا بعد يوم: صيام يوم كامل أو تقليل السعرات جدًا، وتناول الطعام بشكل طبيعي في اليوم التالي.

فوائد الصيام المتقطع مدعومة علميًا

1. فقدان الوزن وحرق الدهون

عند الصيام، ينخفض مستوى الإنسولين، ما يُحفّز الجسم على حرق الدهون المخزنة.
كما أن تقليل عدد ساعات الأكل يساعد كثيرين على تقليص السعرات دون شعور بالحرمان.

2. تحسين حساسية الإنسولين

تشير دراسات إلى أن الصيام المتقطع قد يُحسن من استجابة الجسم للإنسولين، مما يُقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

3. دعم صحة القلب

الصيام قد يساعد في خفض ضغط الدم، الكوليسترول الضار LDL، والدهون الثلاثية، وهي عوامل خطر رئيسية لأمراض القلب.

4. تحفيز عمليات الإصلاح الخلوي

خلال فترات الصيام، يبدأ الجسم عملية تُعرف بـ الالتهام الذاتي autophagy، حيث يُصلح الخلايا التالفة ويُزيل الفضلات، مما يساهم في الوقاية من الأمراض.

5. دعم الوظائف العقلية

البعض يُبلغ عن تحسن في التركيز والنشاط الذهني أثناء الصيام، بسبب استقرار مستويات السكر في الدم وعدم الشعور بالثقل بعد الأكل.

6. تباطؤ الشيخوخة

تشير تجارب على الحيوانات إلى أن الصيام المتقطع قد يُطيل العمر ويؤخر علامات التقدم في السن، لكن ما زال البحث جاريًا لتأكيد ذلك على البشر.

هل يناسب الصيام المتقطع الجميع؟

رغم فوائده، الصيام المتقطع ليس مناسبًا لكل شخص. تختلف الاستجابة من فرد لآخر بناءً على العمر، الجنس، الحالة الصحية، وأسلوب الحياة.

الأشخاص الذين قد لا يناسبهم الصيام المتقطع:

  • النساء الحوامل أو المرضعات: بحاجة إلى تغذية مستمرة لدعم نمو الطفل.
  • الأطفال والمراهقون: في مرحلة نمو نشطة تتطلب تناول طعام متوازن طوال اليوم.
  • مرضى السكري (خاصة من يتناولون الإنسولين): يجب المتابعة الدقيقة مع الطبيب لتجنب انخفاض السكر.
  • الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل: مثل الشره أو القهم العصبي.
  • من يتناول أدوية مع الطعام: يحتاج إلى التوقيت المناسب لتناول الأدوية.

الآثار الجانبية الشائعة للصيام المتقطع 

عند بدء الصيام المتقطع، قد يواجه البعض أعراضًا مؤقتة مثل:

  • صداع
  • إرهاق
  • صعوبة في التركيز
  • تقلبات في المزاج
  • جوع شديد
  • لكن هذه الأعراض غالبًا ما تختفي خلال أسبوعين، بعد أن يتأقلم الجسم.

كيف تبدأ الصيام المتقطع بطريقة صحية؟

  • ابدأ تدريجيًا: مثل صيام 12 ساعة ثم الانتقال إلى 14 أو 16.
  • لا تُهمل نوعية الطعام: تناول وجبات غنية بالبروتين، الألياف، والدهون الصحية.
  • اشرب الكثير من الماء خلال فترة الصيام.
  • تجنب الإفراط في الطعام خلال نافذة الأكل.
  • استمع إلى جسدك، وتوقف إن شعرت بإنهاك.

أسئلة شائعة
هل مسموح بشرب القهوة أو الشاي أثناء الصيام؟

نعم، طالما كانت دون سكر أو حليب، القهوة السوداء والشاي العادي لا تُفطر.

هل الصيام المتقطع يُفقد الكتلة العضلية؟

إذا لم تُهمل البروتين ومارست الرياضة، فالصيام لا يؤثر سلبًا على العضلات بل قد يساعد في الحفاظ عليها.

هل الصيام يؤثر على النساء بشكل مختلف؟

نعم، بعض النساء قد يلاحظن تأثيرات على الدورة الشهرية أو الطاقة، لذا يُنصح بالتجربة بحذر وتحت إشراف مختص

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

