بالقوة الضاربة.. تعديلات طفيفة في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مع نظيره الجونة في الثامنة من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لمواصلة انتصاراته وتأكيد صدارته لجدول الترتيب، بعدما حقق الفوز على المصري والإسماعيلي في الجولتين السابقتين.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قمة جدول الدوري برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، مقابل خسارة واحدة.

فقد فاز على سيراميكا، مودرن سبورت، فاركو، المصري، والإسماعيلي، بينما تعادل مع المقاولون العرب وخسر أمام وادي دجلة.

وحرص المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على تجهيز لاعبيه بشكل خاص لهذه المواجهة، حيث شدد على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الجونة واستغلال الفرص الهجومية بأفضل شكل ممكن.

كما عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسات فنية بالفيديو لدراسة منافسه، والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ومن المتوقع أن يجري البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تعديلات على تشكيل الفريق، في ظل الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الزمالك، حيث يفتقد خدمات كل من محمود بنتايك، خوان الفينا بيزيرا، محمد شحاتة، أحمد ربيع، عمر جابر، ومحمود حمدي الونش.

في المقابل، يدخل الجونة المباراة برصيد 7 نقاط في المركز السادس عشر، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في 4 وخسر مواجهة واحدة. وحقق الفريق الساحلي فوزه الوحيد على كهرباء الإسماعيلية في الجولة الافتتاحية، فيما تعادل مع غزل المحلة وإنبي سلبيًا، ثم أمام زد بهدف لمثله، قبل أن يخسر من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

ويأمل مصطفى بيبو، المدير الفني للجونة، في استغلال غيابات الزمالك ومباغتته، من أجل تحقيق انتصار ثمين يقفز به عدة مراكز في جدول الترتيب، خاصة في ظل نشوة المنافس بسلسلة انتصاراته الأخيرة.

البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك سيفقد خدمات الونش وبن تايك وعمر جابر وشحاته وخوان بيزيرا في اللقاء لكن الفريق يمتلك البدلاء المتعطشين للفرصة وإثبات ذاتهم في هذه المباراة.

واستقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي التشكيل المتوقع أمام الجونة الذي جاء. علي النحو التالي:-

محمد صبحي في حراسة المرمى وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وأوشينج وعماد نبيل دونجا وعبدالله لسعيد وناصر ماهر وشيكو و عبدالحميد معالي وعدي الدباغ.