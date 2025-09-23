المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها

صرفت الجهات المعنية المطربة بوسى بعد تقديمها معارضات على أحكام قضائية صادرة ضدها، وذلك عقب القبض عليها فى مطار القاهرة وغادرت "بوسي" سراي النيابة عقب انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالمعارضة.

ونشرت المطربة بوسى عبر صفحتها على "الفيس بوك" عقب صرفها صورة لها عبر ريلز مصحوب بأغنيتها "مش شايفنهم".

وكانت مباحث مطار القاهرة بقيادة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار القت القبض على المطربة بوسي فور وصولها المطار قبل إنهائها إجراءات السفر إلى الإمارات بناءُ على قرار من النائب العام بمنع سفرها إلى الخارج.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي أنه فور وصول المطربة بوسي وخلال إنهاء أوراقها تبين صدور قرار من النائب العام بمنعها من السفر نظرًا لوجود 3 أحكام قضائية عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيلها وتسليمها إلى جهات التحقيق التى قامت بصرفها نظرا لوجود معارضات فى هذه الأحكام الصادرة حيالها.