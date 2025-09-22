عليها أحكام .. ضبط المطربة بوسي في مطار القاهرة وترحيلها إلى النيابة

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنه تم ضبط المطربة بوسي في المطار، قبل سفرها إلى الخارج وترحيلها إلى نيابة النزهة بمصر الجديدة.

واكدت المصادر، أنه أثناء إجراءات سفر المطربة بوسي، إلى دولة الإمارات، تبين على سيستم إنهاء الجوازات أن هناك أحكام بحقها وهنا قرار من النائب العام بمنعها من السفر إلى الخارج، لحين إسقاط هذه القضايا أو إغلاقها.

وتابعت المصادر، أنه تم استوقفها من قبل رجال مباحث المطار، بمبنى الركاب رقم 2 ، وتمكنوا من إيقافها داخل صالة السفر قبل صعودها إلى الطائرة ، وذلك بعد مطابقة بياناتها مع أوامر النائب العام، وذلك إستنادًا إلى أحكام قضائية واجبة النفاذ، الأمر الذي استدعى منعها من مغادرة البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، ألقت القبض على المطربة بوسي أثناء سفرها إلى مطار دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وذلك تنفيذًا لقرار السيد النائب العام بمنعها من السفر أو مغادرة البلاد، نظراً لصدور ثلاثة أحكام قضائية بحقها.